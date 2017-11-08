FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
美股道指小涨续创新高 但金融股下滑
频道
专题
焦点：中美堪称“奇迹”的巨额商业协议粉饰两国的失衡贸易
特朗普亚洲行
焦点：中美堪称“奇迹”的巨额商业协议粉饰两国的失衡贸易
中国10月通胀略超预期料年内持稳 货币政策仍中性侧重防风险
中国财经
中国10月通胀略超预期料年内持稳 货币政策仍中性侧重防风险
焦点：韩国企业双十一促销忙 中韩关系缓和带来鼓舞
深度分析
焦点：韩国企业双十一促销忙 中韩关系缓和带来鼓舞
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年11月8日 / 凌晨12点19分 / 1 天前

美股道指小涨续创新高 但金融股下滑

2 分钟阅读

路透11月7日 - 美国股市道琼工业指数周二微升，连续第四日创新高，但标普500指数小跌，因Priceline财测令人失望，且金融股下滑。

标普金融股指数下挫1.33%，领跌各板块。

公用事业股和必需消费品类股等防御类股领涨，升幅都超过了1%。宝洁(PG.N)上扬1.08%。

美国两年期/10年期公债收益率曲线缩至十年最平，可能影响银行获利。银行以短期利率借钱，再放出较长期贷款。

高盛(GS.N)收低1.51%，对道指的拖累最大，摩根大通(JPM.N)和美国银行(BAC.N)都是对标普500指数拖累最大的三大个股之一。

Priceline (PCLN.O)暴跌13.52%，旅游测评网站运营商TripAdvisor (TRIP.O)崩跌23.22%，至五年低点，两家公司都发布了疲弱的季度盈利预估。

“业绩消息不及预期的个股都遭受重创。这证实了市场神经紧绷。”Longbow Asset Management执行长Jake Dollarhide表示。

投资人也担心国会共和党上周公布的削减企业税计划可能的结果。除了将企业税率由35%下调至20%外，该议案还包括取消许多税收优惠，预计将遭遇利益团体的阻挠。

追踪小盘股的罗素2000指数下挫1.26%。

“对税改议案有些疑虑，”Newbridge Securities首席市场策略师Donald Selkin表示。

“罗素指数下跌的情况显示投资人担心税改议案的命运，因小型企业要比大型企业支付更高的税率。”

今年标普500指数已经大涨约15%，受助于企业业绩强劲、经济改善以及美国总统特朗普减税承诺。

道琼工业指数.DJI收高8.81点，或0.04%，至23,557.23点；标准普尔500指数.SPX收低0.49点，或0.02%，至2,590.64点；纳斯达克指数.IXIC收挫18.65点，或0.27%，至6,767.78点。

威朗制药(VRX.N)暴涨17.11%，此前该公司公布的季度获利优于预期。

制药商Mallinckrodt (MNK.N)公布季度营收低迷，并警告其营收最大来源Acthar药品销售将放缓后，股价急挫35.50%至历史低点。

纽约证交所跌涨股家数比为1.39:1，纳斯达克市场跌涨股家数比为2.50:1。

美国各证交所共计有约70亿股成交，高于过去20日的日均成交量64亿股。(完)　　

编译 李军; 审校 利棣儿

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below