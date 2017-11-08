美股道指小涨续创新高 但金融股下滑

路透11月7日 - 美国股市道琼工业指数周二微升，连续第四日创新高，但标普500指数小跌，因Priceline财测令人失望，且金融股下滑。

标普金融股指数下挫1.33%，领跌各板块。

公用事业股和必需消费品类股等防御类股领涨，升幅都超过了1%。宝洁(PG.N)上扬1.08%。

美国两年期/10年期公债收益率曲线缩至十年最平，可能影响银行获利。银行以短期利率借钱，再放出较长期贷款。

高盛(GS.N)收低1.51%，对道指的拖累最大，摩根大通(JPM.N)和美国银行(BAC.N)都是对标普500指数拖累最大的三大个股之一。

Priceline (PCLN.O)暴跌13.52%，旅游测评网站运营商TripAdvisor (TRIP.O)崩跌23.22%，至五年低点，两家公司都发布了疲弱的季度盈利预估。

“业绩消息不及预期的个股都遭受重创。这证实了市场神经紧绷。”Longbow Asset Management执行长Jake Dollarhide表示。

投资人也担心国会共和党上周公布的削减企业税计划可能的结果。除了将企业税率由35%下调至20%外，该议案还包括取消许多税收优惠，预计将遭遇利益团体的阻挠。

追踪小盘股的罗素2000指数下挫1.26%。

“对税改议案有些疑虑，”Newbridge Securities首席市场策略师Donald Selkin表示。

“罗素指数下跌的情况显示投资人担心税改议案的命运，因小型企业要比大型企业支付更高的税率。”

今年标普500指数已经大涨约15%，受助于企业业绩强劲、经济改善以及美国总统特朗普减税承诺。

道琼工业指数.DJI收高8.81点，或0.04%，至23,557.23点；标准普尔500指数.SPX收低0.49点，或0.02%，至2,590.64点；纳斯达克指数.IXIC收挫18.65点，或0.27%，至6,767.78点。

威朗制药(VRX.N)暴涨17.11%，此前该公司公布的季度获利优于预期。

制药商Mallinckrodt (MNK.N)公布季度营收低迷，并警告其营收最大来源Acthar药品销售将放缓后，股价急挫35.50%至历史低点。

纽约证交所跌涨股家数比为1.39:1，纳斯达克市场跌涨股家数比为2.50:1。

美国各证交所共计有约70亿股成交，高于过去20日的日均成交量64亿股。(完)