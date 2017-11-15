美股收低 因通用电气续挫及能源股跟随油价走软

路透纽约11月14日 - 美国股市周二收跌，因通用电气连续第二日大幅下挫，油价下跌打压能源股走低。

工业巨擘通用电气(GE.N)重挫5.9%，报17.90美元，今日成交量创两年最高，因投资人困惑，是否董事长兼首席执行官弗兰纳理的大规模整改行动足以令公司重振雄风。

该股盘中触及近六年最低的17.46美元。

能源股在标普500指数11大类股中跌幅最大，因油价录得一个月最大单日跌幅。国际能源署(IEA)预计，美国原油产量不断增加，且下调了今明两年全球需求增长预估。

艾克森美孚(XOM.N)跌0.8%，康菲石油国际(ConocoPhillips) (COP.N)大跌2.5%，标普500能源股指数收低1.5%，创逾四个月最大单日跌幅。

道琼工业指数.DJI收跌30.23点，或0.13%，至23,409.47点；标准普尔500指数.SPX收低5.97点，或0.23%，至2,578.87点；纳斯达克指数.IXIC收低19.72点，或0.29%，至6,737.87点。

寻求收益的投资人青睐的股票，即所谓的债券替代股(bond proxies)，今日表现最佳，因美国长短债收益率曲线仍在十年最平水准附近。

派息相对较高的公用事业股和必需消费品类股今日领跑。公用事业股今日大涨1.2%，自上周五收盘升了2.4%，录得2月底来最大两日百分比升幅。

“投资人在全球寻找收益，所以有可能有外资流入债券替代股，”Voya Investment Management跨资产策略和解决办法部门投资长Paul Zemsky表示。

他表示，公用事业股和必需消费品类股跑赢可能也是因为，“在今年景气类股和整体市场已经有如此好的表现后”，投资人转趋防御性。

标普500指数在过去四个交易日中第三日收低，但仍离上周触及的纪录收盘高位差不到1%。

Roku (ROKU.O)结束三日连升，收挫13.5%，报36.95美元，之前触及纪录高位48.80美元。

Advance Auto Parts (AAP.N)确认全年盈利预估，并公布了优于预期的季度业绩后股价飙升16.3%，报95.72美元。

纽约证交所跌涨股家数比为1.47:1，纳斯达克市场跌涨股家数比例为1.23:1。

标普500指数成份股中有45家创52周新高，11家创52周新低；纳斯达克成份股中有64家创52周新高，87家创52周新低。

美国各证交所共计有约67.3亿股成交，同过去20日的日均成交量基本相若。(完)