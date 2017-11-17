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美股受思科和沃尔玛带动急升 众议院通过税改议案也提供支持
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2017年11月17日 / 凌晨12点25分 / 1 天前

美股受思科和沃尔玛带动急升 众议院通过税改议案也提供支持

2 分钟阅读

路透纽约11月16日 - 美国股市周四收盘大幅上涨，受助于沃尔玛和思科在业绩提振下上涨，预计将提高企业盈利的税改议案取得了首个胜利，但仅是清除了进程中的最小障碍。

沃尔玛(WMT.N)盘中急升11%，触及纪录高位99.68美元，之前报告第三季营收增长为自2009年以来最强，且在线销售飙升。该股收涨10.9%，报99.62美元。

思科(CSCO.O)盘中触及2001年2月以来最高36.67美元，该公司周三公布优于预期的季度获利，受网络安全等新业务增长所推动，这足以抵销其传统交换器和路由器业务的下滑。

思科股价收涨5.2%，报35.88美元。

“这是思科和沃尔玛等传统公司适应新经济的努力传来的好消息，”Performance Trust Capital Partners的交易部主管Brian Battle说。

美国众议院以基本与两党席位一致的票数投票通过税改议案。如果该议案最终成为法律，预计将会提振股价。两党在税改立法上的角力现转移至参议院，共和党在参议院仅占微弱多数。

参议院投票中，共和党最多可以失去两位本党议员的投票，而至少已经有两位共和党参议员表示反对参议院的减税议案版本。

“这份税改计划并非定局，但也算是通过了众议院的最低障碍，”Battle表示，“更大的障碍是让参议院通过。如果可能的话，要让参众两院的税改版本达成一致才将是真正挑战。”

道琼工业指数.DJI收高187.08点，或0.8%，至23,458.36点；标准普尔500指数.SPX收高21.02点，或0.82%，至2,585.64点；纳斯达克指数.IXIC收高87.08点，或1.3%，至6,793.29点。

标普500指数和道指录得逾两个月最大单日百分比涨幅。

CBOE波动性指数六日来首日收低，下挫1.4点，报11.76。

书商邦诺(Barnes & Noble)(BKS.N)跳升7.6%，报7.10美元，此前该公司表示一维权投资者提议的私有化建议不是出于“善意”，对是否能筹措到所需的资金持怀疑态度。

咖啡生产商J M Smucker (SJM.N)升9.5%，报116.65美元，因其营收和获利均超过分析师预估。

维亚康姆(Viacom)(VIAB.O)收挫3.7%，报23.69美元，此前该公司表示，预计明年上半年，来自美国有线电视运营商和在线分销商的营收将下滑5-9%。

纽约证交所涨跌股家数比为3.01:1，纳斯达克市场为3.26:1。

标普500指数成份股中有42家创52周新高，四家创52周新低；纳斯达克成份股中有115家创52周新高，36家创52周新低。

美国各证交所共计有约63.1亿股成交，低于过去20日的日均成交量68.1亿股。(完)　　

编译/审校 母红/李军

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