美股上涨 受威瑞森通讯和芯片股提振

路透纽约11月20日 - 美国股市周一收盘上涨，威瑞森通讯评等被上调后提振电信股走高，半导体行业的一项交易带动表现良好的科技股上涨。

本周没有重大业绩和经济数据发布，交易清淡，预期随着周四感恩节假期的临近，交易会越发清淡。周四市场因假休市，周五提前收市。

今日成交量为一个月来最小。

威瑞森通讯(VZ.N)提振标普500指数电信类股上涨，该股涨1.7%，报46.20美元，此前富国上调其评级，并称该股是“有吸引力的收益型股票”。

电信股.SPLRCL今年迄今下跌17%，同期标普500指数上涨15%。

“电信股反弹，今年迄今电信股是表现最差的板块，”North Star Investment Management首席投资官Eric Kuby称。

Cavium(CAVM.O)触及纪录高位84.41美元，此前更大的竞争对手 Marvell(MRVL.O)称，将以60亿美元价格收购该公司。Cavium股价尾盘升10.8%，报84.02美元，Marvell股价涨6.4%，报21.59美元。

半导体类股.SOX涨1.2%，触及2000年科技股泡沫时期创下的高位以来的最高水平。

道琼工业指数.DJI收升72.09点，或0.31%，至23,430.33点；标准普尔500指数.SPX收涨3.29点，或0.13%，至2,582.14点；纳斯达克指数.IXIC收高7.92点，或0.12%，至6,790.71点。

小盘股Russell 2000指数上升0.7%，表现跑赢大盘股。

时代华纳(TWX.N)下滑1.1%，报87.71美元，此前有报导称，美国司法部将提出诉讼，旨在阻止AT&T (T.N)以854亿美元收购时代华纳。

医疗保健股.SPXHC承压，因默克(MRK.N)下跌2%和百时美施贵宝(必治妥施贵宝，Bristol-Myers Squibb)(BMY.N)下跌0.8%，此前罗氏(ROG.S)公布一种和它们竞争的癌症药物的试验结果正面。

纽约证交所涨跌股家数比为1.50:1，纳斯达克市场为1.54:1。

美国各证交所共计有约56.7亿股成交，远低于过去20日的日均成交量68.1亿股。(完)