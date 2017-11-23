感恩节前美股基本持平 网络中立规定有望被废提振电信股

路透纽约11月22日 - 美国股市周三收盘基本持平，电信服务类股是涨幅最大板块之一，能源股跟随油价上涨。

威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)和美国电话电报(T.N)分别上扬2.0%和1.6%，因市场押注美国政府计划废除奥巴马执政时期实施的网络中立规定，将使这两家公司受益。

电信股上扬，“因2015年通过的网络中立规定有望在不久后被废除，”Fort Pitt Capital Group的高级股票研究分析师Kim Forrest说。

“电信公司将被允许向数据发起人收取费用，以更准确地反应数据传播速度和流量。”

由三位共和党和两位民主党委员组成的联邦通信委员会几乎肯定会批准废除这项规定。

慧与(HPE)执行长惠特曼(Meg Whitman) (HPE.N)表示，她将于2月卸任，该公司股价急跌7.2%，报13.10美元。

惠普(HP)(HPQ.N)跌5.0%，因该公司公布的季度获利乏善可陈。

道琼工业指数.DJI收跌64.65点，或0.27%，至23,526.18点；标准普尔500指数.SPX收跌1.95点，或0.08%，至2,597.08点；纳斯达克指数.IXIC涨4.88点，或0.07%，至6,867.36点。

标普500能源股指数上升0.4%，因美国原油跳升2.1%。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的10月31日至11月1日政策会议记录显示，很多决策者预计将不得不在“短期内”升息。股市投资者没有对会议记录感到意外，会议记录发布后市场几乎没有变动。

“美联储的会议记录没有透露出很多信息，”State Street Global旗下Global Macro Strategy副总裁John Velis称。

“看似大家都整装待发了。”

在周四美国感恩节假日休市和周五提前闭市前，市场交投清淡。美国各证交所共计有约51.8亿股成交，远低于过去20日的日均成交量66.6亿股。去年感恩节前一日的成交量为65.1亿股。

晶片制造商高通(QCOM.O)上涨2.2%，此前路透报导称，博通(AVGO.O)考虑通过增加出价中的博通股份来提高对高通的出价。

拖拉机制造商迪尔(DE.N)升4.3%，报145.25美元，盘中触及纪录高位146.00美元，此前公司发布乐观的季度获利及强劲全年财测。

纽约证交所涨跌股家数比为1.30:1，纳斯达克市场为1.09:1。

标普500指数成份股中有25家创52周新高，没有公司创52周新低；纳斯达克成份股中有151家创52周新高，20家创52周新低。(完)