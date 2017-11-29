美股刷新纪录收盘高位 税改计划取得进展提振银行股大涨

路透11月28日 - 美国股市周二在银行股带领下创纪录收盘高位，受助于税改议案取得进展，消费者信心数据强劲和总统特朗普的美联储主席提名人鼓舞人心的讲话。

标普金融股指数劲升2.6%，录得3月1日来最大单日百分比升幅。

摩根大通(JPM.N)大涨3.5%，美国银行(BAC.N)升3.9%，标普500银行股指数跳升3.3%。

参议院预算委员会投票通过了共和党的税改议案，将其提交给参议院全体投票，这为特朗普总统推进大规模减税计划扫清了一个潜在的障碍，尽管部分共和党参议员仍有疑虑。

华尔街密切关注共和党税改努力的进展，希望下调企业税率将进一步带动股市屡创新高的升势。

道琼工业指数.DJI收高255.93点，或1.09%，至23,836.71点；标准普尔500指数.SPX收涨25.62点，或0.99%，至2,627.04点；纳斯达克指数.IXIC上涨33.84点，或0.49%，至6,912.36点。

三大股指均刷新纪录收盘高位。

小盘股罗素2000指数升1.5%，也创纪录收盘新高，该指数被视为是税改得以推行机率的晴雨表。

美联储主席提名人鲍威尔在一参议院委员会作证时表示，有放松对金融业监管的需要。

总体而言，鲍威尔的陈述显示出，他会延续现任主席叶伦及其前任伯南克制定的联储政策，证实了市场对他会保持联储政策连贯性的预期。

数据显示，美国11月消费者信心升至近17年高位，受强劲的就业市场带动，而9月房价大涨，都显示美国经济状况令人鼓舞。

“今日公布的部分数据确认了目前的‘金发女孩环境’(高增长低通胀)”Ameriprise全球市场策略师Anthony Saglimbene表示。

“失业率和利率处于低位，信心和资产价格高企。”

在朝鲜发射导弹的消息发布后，主要股指一度从日高回落，之后反弹。

Roark Capital Group表示将收购Buffalo Wild Wings (BWLD.O)连锁餐厅后，后者大涨6.3%。

纽约证交所跌涨股家数比为2.16:1，纳斯达克市场为1.88:1。(完)