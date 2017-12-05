美股道指创纪录新高 因投资者押注减税

路透12月4日 - 美国股市周一道指创纪录新高，银行和零售类股急升，科技股下跌，因投资者调整投资组合，希望从预期的企业税下调中获益。

标普500指数收盘下跌，盘中稍早创纪录新高，以科技股为主的纳斯达克指数下跌1.05%。

美国银行(BAC.N)、摩根大通(JPM.N)、富国银行(WFC.N)和花旗集团(C.N)均跳升逾2%，此前共和党占多数席位的美国参议院在周六批准了其税改议案。

在参众两院协商修订两个版本税改议案后，最后形成的议案可能将企业税从35%下调至20%。

“这可能导致派息和股票回购增加，令股票估值更加合理，应该能够令升势延长，”Solaris Group首席投资官Tim Ghriskey称。

投资者卖出科技股，将资金投入到银行、百货店和其它被看做能从减税中得益的类股，而科技股在今年领涨市场后股价变得相对偏高。

“投资人正将资金从科技股转投入非必需消费品类股，因新的税改议案带来的税务优势，”U.S. Global Investors Inc主交易员Michael Matousek表示。

微软(MSFT.O)下挫3.77%，英伟达(NVDA.O)大跌5.57%，PayPal Holdings (PYPL.O)重挫5.75%。

市场普遍预期美联储将在12月加息，这会令银行放贷更有利可图，银行股也因此受到提振。

标普资讯科技股指数今年迄今劲扬34%，为表现最好的板块。但自11月28日以来已经下挫了3%，投资人在周一更担心科技股升还能持续多久。

道琼工业指数.DJI收升58.46点，或0.24%，至24,290.05点；标准普尔500指数.SPX收挫2.78点，或0.105%，至2,639.44点，盘中稍早标普500指数创新高。

纳斯达克指数.IXIC下滑72.22点，或1.05%，至6,775.37点。

今年标普500指数已经上涨了18%，因企业业绩强劲和经济成长稳健，以及对特朗普总统和共和党控制的国会将减税和放松监管的预期。

根据汤森路透Datastream数据，标普500指数成份股企业目前的预估市盈率约为18.2倍，为2002年来最高。

许多百货公司支付高税率，将得益于共和党的减税计划。梅西百货(M.N)跳升6.65%，Nordstrom (JWN.N)收高3.87%。

媒体股走强，此前金融时报报导，二十一世纪福克斯(FOXA.O)重启了可能出售其多数资产给迪士尼(DIS.N)的谈判。

迪士尼劲升4.72%，二十一世纪福克斯攀升2.80%。

美国药品连锁店运营商CVS Health (CVS.N)周日宣布，同意以690亿美元收购美国医疗保险企业安泰保险(Aetna)(AET.N)，希望通过药店的低成本医疗服务，为飞速增长的医疗支出找到解决之道。这是今年最大的企业购并案。

CVS Health下挫4.57%，Aetna收低1.44%。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计成交约78亿股，高于过去20日的日均成交量67亿股。

纽约证交所涨跌股家数比为1.03:1，纳斯达克市场跌涨股家数比为1.27:1。(完)