美股收低 因科技股反弹势头失去动能

路透12月5日 - 美国股市周二收低，因科技股反弹势头失去动能且迪士尼下滑，与此同时，投资者评估共和党的税改计划将给企业盈利带来怎样的影响。

标普500指数连续第三日下跌，这是8月初以来的最长跌势，将今年迄今升幅缩小至17%。

游戏出版商艺电(Electronic Arts)(EA.O)上涨2.53%，提振标普500信息技术股指数收高0.21%，但远低于稍早最高1.39%的升幅。

今年表现最佳的科技股过去一周仍下跌近4%，因投资者将资金转向被认为将从特朗普总统承诺的减税中受益最多的银行、零售等类股。

周六，参议院批准了参议院版本的税改议案，在最后关头进行了一些修改，保留了企业替代性最低税(AMT)。

这令参众两院共和党议员处在对立的立场上，因众议院在其税改议案版本中废除了企业替代性最低税, 并呼吁在最终立法中取消该税。在议案中保留AMT，可能令被认为对科技等公司有利的议案部分失效。

“市场信心仍来自税改议案将获得通过，企业税税率将降至20%，这会大幅提振企业盈利。”CFRA Research投资策略师Lindsey Bell表示。

Bell称，这样的减税幅度将会提振标普500指数成份股企业明年盈利再增长9%。

三大股指尾盘都大幅回落。

“你不想一年的获利在年底消失殆尽，因此获利了结的诱惑很大，或许买入之前受创的个股。”券商Wellington Shields & Co的分析师Frank Gretz表示。

道琼工业指数.DJI收跌109.41点，或0.45%，至24,180.64点；标准普尔500指数.SPX收挫9.87点，或0.37%，至2,629.57点。

纳斯达克指数.IXIC下滑13.15点，或0.19%，至6,762.21点。

标普11大类股中有10种下跌，电信服务类股和公用事业股领跌。

二十一世纪福克斯FOXA.O>下跌0.30%，此前有报导称，在收购福克斯媒体帝国多数资产的竞购战中，迪士尼(DIS.N)处于领先地位，但Comcast Corp (CMCSA.O)胜出的机会仍然存在。

迪士尼股价下挫2.72%，Comcast收低1.98%。

麦当劳(MCD.N)收高1.37%，对道指的提振最大，此前Jefferies将该股评级上调至“买入”。

豪宅建筑商Toll Brothers Inc (TOL.N)急挫7.36%，此前该公司公布的获利和营收均不及分析师预期，因其房屋售价低于自己的预估。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计成交约69亿股，高于过去20日的日均成交量67亿股。

纽约证交所跌涨股家数比为1.80:1，纳斯达克市场为1.83:1。(完)