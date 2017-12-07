美股下跌 科技股反弹不足以推高市场

路透12月6日 - 美国股市周三收盘标普500指数小幅下跌，微软等科技股小幅走高，未能抵消能源股在油价急挫逾2%拖累下录得的跌幅。

这是股指连续第四日下跌，为3月以来的最长跌势，凸显投资者对美国国会共和党能否整合参众两院两个版本的税改议案感到不确定。

“很难臆测最终版本的税改议案是什么样的，”Pacer Financial董事Sean O‘Hara称。

周六参议院批准的税改议案在最后关头进行了一些修改，保留了企业替代性最低税(AMT)，最初该税项被取消掉。

在议案中保留AMT，可能导致议案中被认为对科技等公司有利的部分失去意义。

科技股从近期的抛售中反弹，微软(MSFT.O)、Facebook(FB.O)和谷歌母公司Alphabet(GOOGL.O)上涨逾1%。

油价触及两年低位，此前美国成品油库存意外增加，表明需求放缓。

油田技术服务公司斯伦贝谢(SLB.N)、埃克森美孚(XOM.N)和雪佛龙(CVX.N)跌幅在0.6%-2.17%不等。

“能源股在过去一个月左右的时间里出现了一小波急升行情，所以我认为库存增加被看作是锁定部分利润的机会，”U.S. Bank Private Client Wealth Management董事总经理Mike Baele称。

道琼工业指数.DJI收跌39.73点，或0.16%，至24,140.91点；标准普尔500指数.SPX收挫0.30点，或0.01%，至2,629.27点；纳斯达克指数.IXIC收升14.162点，或0.21%，至6,776.375点。

标准普尔500指数今年迄今大涨17%，受公司盈利增长强劲和对美国总统特朗普将下调公司税的乐观情绪推动。

根据汤森路透Datastream，标准普尔500指数基于未来盈利预期的市盈率为18.4倍。不过，许多投资者预计，大幅下调公司税将提振公司盈利，因此预期市盈率还可能会下跌。

家居修缮用品零售商家得宝(Home Depot)下跌1.12%，此前公司公布150亿美元股票回购计划。

报税服务供应商H&R Block (HRB.N)公布好于预期的营收，股价暴涨10.27%。

纽约证交所跌涨股家数比为1.36:1，纳斯达克市场为1.89:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计成交约63亿股，略低于过去20日的日均成交量66亿股。(完)