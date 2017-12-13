美股标普和道指受银行股提振上涨 纳斯达克指数收低

路透纽约12月12日 - 美国股市周二标普500和道琼工业指数创纪录收盘新高，受银行股上涨提振。强劲的通胀数据发布后，投资者关注美国可能下调企业税，以及进而带动的经济持续增长。

美国11月生产者物价快速增长，录得近六年来最大年度增幅，因汽油价格急升，及其它商品成本上涨。

数据可能会缓解部分美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员对通胀持续低迷的忧虑，市场普遍预计美联储明日会升息。

投资者还希望共和党能够完成最终的税改立法，预计此次税改将大幅下调企业税。

“主要受减税立法接近完成的乐观预期和全球经济数据增强推动，”Keefe, Bruyette & Woods交易负责人RJ Grant称。

道琼工业指数.DJI收涨118.77点，或0.49%，至24,504.80点；标准普尔500指数.SPX升4.12点，或0.15%，至2,664.11点；纳斯达克指数.IXIC跌12.76点，或0.19%，至6,862.32点。

金融股提振作用最大，上扬1%，医疗健保股升0.4%，电信股指数百分比涨幅最大，跳升2.8%。

“随着投资人对经济复苏范围看似正逐步扩大更加放心，他们开始试探性地进入工业股、金融股和能源股等需要透过自身盈利增长来扩张的价值板块，”BMO Private Bank投资者Jack Ablin称。

“投资人开始考虑明年的情况，他们的收件箱里正收到报告。总的来说，他们还是很乐观的。”

高盛(GS.N)对道指上涨居功至伟，该股大涨3%，波音(BA.N)宣布增加派息20%及授权回购180亿美元股份后股价升2.4%。

苹果(AAPL.O)和Facebook (FB.O)等科技巨擘下滑，拖累纳斯达克指数收低。

市场普遍预计美联储周三将进行今年第三次加息，根据CME Group的Fedwatch工具，交易商预计美联储明日加息一码的机率为87.6%。

“市场预期明年加息一到两次，而美联储的预期是三到四次，这些意见将会进行调合，从过去几年的经验来看，市场的预期要比美联储更准确。”Kingsview Asset Management投资组合经理人Paul Nolte表示。

纽约证交所跌涨股家数比为1.19:1，纳斯达克市场为1.26:1。

标普500指数成份股有41只触及52周新高，一只成份股触及新低；有51只纳斯达克指数成份股触及52周新高，42只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计成交约65亿股，过去20日的日均成交量65.2亿股。(完)