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美股下跌 因投资者对税改议案是否能在国会通过感到不安
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#国际财经
December 15, 2017 / 12:22 AM / 2 days ago

美股下跌 因投资者对税改议案是否能在国会通过感到不安

2 分钟阅读

路透纽约12月14日 - 美国股市周四三大股指收低，标普500指数录得一个月来的最大单日跌幅，因投资者担心共和党的税改议案遇到潜在障碍，抵销了强劲零售销售数据带来的乐观人气。

尽管周三国会共和党人就最终的税改议案达成了一致，但共和党参议员Marco Rubio和Mike Lee周四称，如果不改变儿童抵税政策，他们不会支持该议案。

随着共和党的税改议案快速发展，该议案也越来越倾向于有利于企业和富人，国会助手们私底下在谈论这一趋向，也令议员们愈发感到担忧。股票投资者忧虑，如果议案失败，股市将暴跌。

“今年剩下的最后一个催化剂就是税改，市场的任何走向都基于该议案通过可能性的变化，”Robert W. Baird机构销售交易董事总经理Michael Antonelli称Rubio的要求带来不确定性。

道琼工业指数.DJI收跌76.77点，或0.31%，至24,508.66点；标普500指数.SPX下跌10.84点，或0.41%，至2,652.01点；纳斯达克指数.IXIC收低19.27点，或0.28%，至6,856.53点。

标普500指数录得11月15日来最大单日百分比跌幅，较周二触及的纪录最高收位低不到0.5%。

股市下跌，尽管美国11月零售销售增幅高于预期，因节日购物季开局强劲，直指经济强劲的势头将可延续。

医保股下跌1.1%，对标普指数的影响最大。一些投资组合经理称，投资者对该板块近期的涨势锁定利润。

迪士尼(DIS.N)就以524亿美元全股票交易方式购买福克斯(FOXA.O)的资产达成交易。

    福克斯股价劲升6.5%，报34.88美元。迪士尼上扬2.8%，报110.57美元，提振非必需性消费类股，使它成为周四标普指数中唯一上升的板块。

    投资者在消化美联邦通讯委员会周四投票决定废除2015年出台的旨在确保互联网自由开放的网络规定，此举可能重塑数据行业的面貌，引发法律诉讼。

    纽约证交所跌涨股家数比例为1.89:1；纳斯达克市场为2.25:1。

    标普500指数成份股有21只触及52周新高，三只成份股触及新低；有58只纳斯达克指数成份股触及新高，63只触及新低。

    根据汤森路透数据，美国各证交所共计成交约66.7亿股，过去20日的日均成交量65.3亿股。(完)　　

    编译 刘静/利棣儿；审校 戴素萍

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