美股三大股指再创纪录收盘新高 税改议案通过在望

路透纽约12月18日 - 美国股市周一创出纪录收盘高位，因随着共和党税改议案朝最终通过又迈进了一步，对企业税可能下调的乐观情绪增强。

纳斯达克指数盘中升穿7,000点关口，但收盘低于该水准。

由共和党控制的美国国会预计将在周二开始对大规模税改议案立法进行投票，目标是在本周末前送呈特朗普总统签署。共和党参议员Susan Collins表示将投票支持，这几乎确保该议案能够通过。

JonesTrading首席市场策略师Michael O‘Rourke表示，过去五年美国国会都鲜有建树，如果此次重大立法获得通过，市场将欢欣鼓舞。

美股已经经历了近一年的升势，指标标普500指数.SPX和道琼工业指数.DJI势将录得2013年来表现最好的一年。

税改议案将把企业税率由35%下调至21%，投资人预计这将提振企业盈利，并带动股份回购和派息增加。

下调税率的另一预期结果将是现金汇回，市场分析师表示，这会带动购并交易。

“税改议案中的许多内容都对股市较为有利，”Astor Investment Management的执行长Rob Stein表示。

道琼工业指数.DJI升140.46点，或0.57%，至24,792.20点；标准普尔500指数.SPX涨14.35点，或0.54%，至2,690.16点；纳斯达克指数.IXIC攀升58.18点，或0.84%，至6,994.76点。

除了三大股指外，纳斯达克100指数和标普100指数也触及纪录高位，小盘股罗素2000指数上扬1.21%，创收盘新高。

原材料类股升1.5%，在标普11大类股中涨幅最大。公用事业股指数跌幅最大，下挫1.2%。

Stein称，公用事业股受升息拖累，且预计受减税的提振空间比其他类股小。上周美联储宣布了加息。

周一公布了一波购并交易。Amplify Snack (BETR.N)飙升71.6%，报12.01美元，此前好时(Hershey)(HSY.N)表示将以16亿美元收购Amplify Snack。好时升0.1%。

金宝汤(CPB.N)称将以48.7亿美元收购Snyder‘s-Lance (LNCE.O)，后者大涨6.9%。

赌场运营商Penn National Gaming (PENN.O)表示，会以28亿美元收购Pinnacle Entertainment (PNK.O)，前者跌2.2%，后者升0.7%。

推特(TWTR.N)跳升11%，此前摩根大通表示，预计该公司明年日均用户增长将达双位数。

纽约证交所涨跌股家数比例为2.43:1；纳斯达克市场为2.13:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计成交约71亿股，过去20日的日均成交量为68亿股。(完)