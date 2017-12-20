美股微幅收低 美国国会通过税改议案带动的升势暂歇

路透纽约12月20日 - 美国股市周三收盘微幅下跌，此前受美国参众两院批准了倍受期待的税改议案带动创新高后升势暂歇。

共和党控制的美国众议院最终通过了美国30年来最大规模的税改议案，将送呈特朗普总统签署立法。

税改议案将从1月1日起将企业税率由35%下调至21%，这会提振企业盈利，并带动股份回购和派息增加。

自11月中标普500指数已经攀升了约4.5%，运输、银行等预计从减税中受益最大的板块升幅领先。

一些分析师表示，鉴于股市已经消化了税改议案获批，市场已经进入休整期。

道琼工业指数.DJI下跌28.10点，或0.11%，至24,726.65点；标准普尔500指数.SPX挫2.22点，或0.08%，至2,679.25点；纳斯达克指数.IXIC下跌2.892点，或0.04%，至6,960.96点。

标普11大类股中有四种收高，能源股以1.4%领涨。美国上周原油库存降幅大于预期，带动油价大涨约1%，提振能源股走势。

电信股升0.6%，部分分析师认为电信公司是减税的最大得益者。美国电报电话(T.N)收高1.3%。

道琼运输指数跳升0.9%，创纪录收盘新高，受联邦快递(FDX.N)大涨扶助。该股一度大涨3.5%，创纪录高位，昨日该公司公布的季度盈利强于预期。

预计从减税中得益最少的科技股收低0.1%，晶片商美光(MU.O)公布强劲的业绩和财测后股价大涨4%。

必需消费品类股跌0.4%，受菲利普莫里斯国际(Philip Morris International)(PM.N)大跌2.5%拖累。

路透报导，菲利普莫里斯前雇员披露了该公司电子烟临床试验违规行为。美国食品药物管理局(FDA)将于明年投票决定是否批准该公司的电子烟上市。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.01:1；纳斯达克市场为1.01:1。

美国各证交所共计成交约61.7亿股，过去20日的日均成交量为68.4亿股。(完)