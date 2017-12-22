美股受能源股和金融股上涨带动收高

路透纽约12月21日 - 美国股市三大股指周四收盘皆上涨，因投资者对更多的经济敏感板块进行押注，推高银行和能源股。

能源股和金融股在标普11大类股中领涨，金融股今年迄今劲升21%，标普500指数期内升幅为20%。相比而言，能源股今年表现逊色，今年迄今下滑4.2%。部分分析师暗示，周四的上涨反映投资轮换至对经济成长敏感的个股。

“近期能源股明显反弹，”Oppenheimer Asset Management首席投资策略师John Stoltzfus表示，“尤其是反映出美国以外的经济成长以及原油进口需求..有机会看到油股进一步上涨。”

雪佛龙(CVX.N)跳升3.3%，该股稍早触及纪录高位125.35美元，此前券商Cowen & Co上调该股目标价近三分之一，至160美元。

美国国会本周批准1.5万亿美元的税改议案，将企业税率由35%下调至21%，投资人希望减税能带动企业股份回购和派息增加。

“税改通过的余韵犹存，”Robert W. Baird董事总经理Michael Antonelli表示，“我感觉市场对明年非常乐观。”

道琼工业指数.DJI收涨55.64点，或0.23%，至24,782.29点；标准普尔500指数.SPX升5.32点，或0.20%，至2,684.57点；纳斯达克指数.IXIC上扬4.40点，或0.06%，至6,965.36点。

数据显示，受助于企业投资强劲，美国第三季经济增速为逾两年来最快，这增添了市场的乐观人气。

另外一份报告显示，上周初请失业金人数跳升，不过，潜在势头仍与就业市场收紧的大趋势一致。

公用事业类股下跌1.2%，为连续第四日走低。该类股被认为将从减税计划中得益最少的板块之一。

咨询和服务外包供应商埃森哲(ACN.N)股价上涨1.6%，此前公司发布季度利润高于预期，受数码和云服务业务驱动。稍早该股触及纪录新高158.44美元。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.54:1；纳斯达克市场为1.6:1。

美国各证交所共计成交约60.8亿股，过去20日的日均成交量为68.8亿股。(完)