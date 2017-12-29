美股小幅收涨 因金融股和科技股走高

路透纽约12月28日 - 美国股市周四在清淡交投中小幅收高，受助于金融股上涨和科技股继续从跌势中缓慢复苏。

科技股上涨0.1%，为连续第二日走高，此前曾五日连跌。该指数临近年末有些走势艰难，但仍是2017年表现最好的板块，今年升幅逾37%。

“需要一个业绩驱动的市场，市场也的确如此表现，你看到了大量业绩带来的动能，可见性很强，我们可以预计这些将延续至明年，”U.S. Bank Wealth Management高级副总裁Bill Northey称。

苹果(AAPL.O)收高0.3%，回吐了稍早的涨幅，亚马逊(AMZN.O)走高0.3%，此前路透报导称，该公司正与沙特政府就在该国投资进行许可方面的磋商。

因处于圣诞和新年的假日周，交易仍清淡。前两日的交易量为年内最低的全日交易量。

“显然交易清淡，波动较小是本周的特点，明天收盘前预计也不会改变这种状况，”Northey称。

铜价升0.6%，提振材料类股涨0.4%，自由港(FCX.N)领涨，升3.1%。

指标标普500指数今年累积上涨近20%，有望录得2013年以来最大年度涨幅，受助于经济增长强劲和企业业绩稳固。

市场普遍预计升势将延续至2018年，受助于给美国企业减少税负的新立法带动的涨势。

道琼工业指数.DJI收高63.21点，或0.26%，至24,837.51点；标准普尔500指数.SPX收涨4.92点，或0.18%，至2,687.54点；纳斯达克指数.IXIC上升10.82点，或0.16%，至6,950.16点。

上周美国初请失业金人数为24.5万人，与之前一周持平，略高于预期的24万人，但和劳工市场收紧的潜在趋势保持一致。

物流服务供应商J.B. Hunt Transport (JBHT.O)下滑0.2%，报115.24美元，此前公司给出的当前季度盈利预估不及预期。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.92:1；纳斯达克市场为1.51:1。

标普500指数成份股有25只触及52周新高，两只成份股触及新低；有71只纳斯达克指数成份股触及52周新高，21只触及新低。

美国各证交所共计成交约42.6亿股，过去20个正常交易日的日均成交量为66亿股。(完)