美国股市收高 因贸易战忧虑缓解

路透纽约3月5日 - 美国股市周一收涨，因对全球贸易战的担忧减退，投资者押注美国总统特朗普将放弃对进口钢铝征收关税的威胁。

策略师还提到，油价上涨以及意大利大选后忧虑减弱，也让市场松了口气，提振美股三大股指上扬。

投资者开始将特朗普的威胁视为谈判手段，此前他在推特上称，如果加拿大和墨西哥在北美自由贸易协定(NAFTA)谈判中做出让步，有可能免于被征收计划中的关税。

安联环球投资驻纽约的美国投资策略师Mona Mahajan称，其它国家没有提出具体的报复措施，也让人感到宽慰。

“感觉推特上的评论让(特朗普)露出了一些底牌，在NAFTA最新一轮磋商即将结束时这样做，我认为不是巧合，”Mahajan称，“希望情况会变得风平浪静，我们能够回过头来重新关注经济和利率。”

特朗普上周宣布计划对钢铁和铝征收25%和10%的进口关税，令标普500指数上周四跌幅一度达到2%。

B. Riley FBR首席市场策略师Art Hogan称，政府”将股市看做是成功与否的成绩单，目前为止，市场说，贸易战不是好主意”。

道琼工业指数.DJI收高336.87点，或1.37%，至24,874.76点；标准普尔500指数.SPX收高29.69点，或1.10%，至2,720.94点；纳斯达克指数.IXIC收涨72.84点，或1%，至7,330.71点。

投资者也在关注意大利大选的后续情况，尽管没有政党能够组建稳固的政府，但反建制党派表现强劲。

“街头没有暴乱，也没有人提出英国脱欧式的要求，这安抚了人心，”安联环球投资的Mahajan称。

标普11大类股均上涨，信息技术类股涨0.9%，金融股升1.4%，对大盘的驱动最大。Facebook(FB.O)、亚马逊(AMZN.O)、 Netflix(网飞)(NFLX.O)和摩根大通(JPM.N)是对市场提振最大的个股。

能源股收高1.1%，得益于油价上涨，因市场预期石油需求增长强劲，且担心石油输出国组织(OPEC)未来几年增产速度缓慢。

公用事业类股录得最大百分比涨幅，升1.95%，金融股涨幅排第二，升1.4%。

纽约证交所涨跌股家数比为2.82:1，纳斯达克市场涨跌股家数比为2.2:1。

有12只标普500指数成份股触及52周新高，四只触及新低。有113只纳斯达克指数成份股触及新高，20只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计成交约69.1亿股，过去20个交易日的日均成交量83亿股。(完)