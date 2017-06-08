美股受前FBI局长科米证词没有大意外提振收高 能源股跟随油价走软

路透纽约6月7日 - 美国股市周三小幅上升，尽管能源股大跌，此前美国前FBI局长科米有关调查俄罗斯插手去年美国大选的书面证词并没有任何大意外。

上月被特朗普总统撤掉的科米在书面证词中写道，特朗普总统要求他放弃调查前国家安全顾问弗林。

但科米证词的细节看来已经被股市消化。

投资者担心如果有更多这方面的披露，将会进一步削弱本已不断减弱的总统特朗普减税和放松监管计划推进的动能。

对特朗普能够实施政策安排的预期是带动美股屡创新高升势的部分因素。

交易公司Empire Executions总裁Peter Costa谈及证词准备稿时表示，“证词没有想象的那样有灾难性，”并称市场对没有出现破坏性细节感到释然。

Costa谨慎的表示，市场对科米讲话的反应没有出现特别大的升势，且成交量不大。

道琼工业指数.DJI收高37.46点，或0.18%，至21,173.69点；标准普尔500指数.SPX收涨3.81点，或0.16%，至2,433.14点；纳斯达克指数.IXIC收升22.3点，或0.36%，至6,297.38点。

标普能源股指数大跌近2%，令美股承压。能源股指数中34家成份股中仅有两家收高，因美国原油期货受美国上周原油库存意外上升拖累，大跌5%，布兰特原油期货也下挫近4%。

投资人也在关注周四英国大选和欧洲央行货币政策会议。

民调显示，英国首相特雷莎·梅所属保守党相对工党的支持率领先优势在过去三周收窄，一些民调甚至显示保守党可能无法获得足够多数席位。

市场预计欧洲央行将重申，至少在年底前维持非常宽松的货币政策。

纽约证交所下跌股和上涨股家数比为1.12:1，纳斯达克市场为1.13:1。

美国各证交所共计成交66亿股，同过去20日的日成交均值相若。(完)