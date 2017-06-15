美股在美联储升息后收盘涨跌互见 科技股再度下滑

路透纽约6月14日 - 美国股市周三涨跌互见，科技股下滑拖累纳斯达克指数收低，标普500指数也收挫，因今日公布的通胀数据弱于预期，且美国联邦储备委员会(美联储/FED)再度加息，引发投资者担忧未来美国经济成长步伐。

尾盘纳斯达克指数收复了逾半失地，稍早一度大跌1%，金融股力保道琼工业指数不失。

美联储周三升息，为三个月来第二次，并宣布将从今年开始缩减所持公债和其它证券规模，表明了对美国经济持续增长和就业市场继续增强的信心。

但部分投资人担心美联储的鹰派基调，对升息的忧虑正反映在科技股的回落中。今年标普500指数近9%的升势是由科技股引领的。

科技股下滑0.5%，从盘中更大的跌势中反弹。之前两日科技股的跌幅为近一年最大，但今年迄今仍大涨了18%。

道琼工业指数.DJI收升46.09点，或0.22%，至21,374.56点；标准普尔500指数.SPX收低2.43点，或0.10%，至2,437.92点；纳斯达克指数.IXIC收低25.48点，或0.41%，至6,194.89点。

周三稍早，数据显示，美国5月消费者物价意外下滑，零售销售录得16个月来最大跌幅。

“对科技股而言，致命一吻是GDP负增长或软件和设备部分放缓，”Synovus Trust投资组合经理Daniel Morgan称，“因此，科技股下挫是因投资人担心今日美联储升息会令经济成长放缓，阻碍未来科技企业获利增长。”

今年表现落后的金融股收高0.2%，盘中一度大跌1.3%。金融企业会得益于升息的环境。

能源股下挫1.8%，因油价大跌。美国数据显示，上周汽油库存意外大幅增加，而国际能源署(IEA)数据预计明年非石油输出国组织(OPEC)原油产量大增。

道琼运输指数收低0.7%，部分投资人将该指数视为经济活动的晴雨表。

联储还发布了缩减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合计划的明确纲要。联储资产负债表中的这些证券多数是在2007-2009年金融危机和经济衰退后购买的。

“美联储就如何将资产负债表正常化制定清晰的政策步骤非常透明，市场应因此感到有信心。”Savills Studley首席分析师Heidi Learner表示，“当然是越透明越好啦。”

个股方面，生物科技公司Alexion (ALXN.O)跳升9.3%，为百分比涨幅最大的标普500指数成份股，此前该公司任命Biogen(BIIB.O)的财务长出任其财务长，Biogen股价下挫3.1%。

H & R Block (HRB.N)升7.9%，此前该公司公布的季度营收和获利强于预期。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约71亿股成交，高于过去20日的平均日成交量68亿股。

纽约证交所跌涨股家数为1.13:1；纳斯达克市场为1.41:1。(完)