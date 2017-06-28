美股标普500指数创六周最大单日跌幅 因参议院推迟医改议案投票

路透6月27日 - 美国股市周二全面下挫，以科技股为重的纳斯达克指数领跌，在美国参议院推迟医保议案投票后，市场再度质疑总统特朗普的国内政策计划能否兑现，股市扩大跌幅。

标普500指数录得六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。

美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)决定将医保议案投票推迟至7月4日休会后，美股主要股指之后扩大跌幅。

医保议案是第一项开始推进的特朗普国内政策计划，它遭遇到多位共和党议员的阻碍。而投资人急切期待特朗普开始推进包括减税、基建投资和放松监管等其他计划。

上述国内政策的承诺扶助带动标普500指数在特朗普去年11月8日胜选后大涨了13.1%。

“市场喜欢确定性，而目前出现了不确定性，”交易公司Empire Executions总裁Peter Costa表示，“我认为这种不确定性只是令投资人稍作喘息。”

“我还认为当市场到了某个水准，任何形式的不确定性，特别是同政府有关的，都会有负面影响，”Costa称。

道琼工业指数.DJI收低98.89点，或0.46%，至21,310.66点；标准普尔500指数.SPX下滑19.69点，或0.81%，至2,419.38点；纳斯达克指数.IXIC收跌100.53点，或1.61%，至6,146.62点。

科技股对标普500指数的拖累最大，谷歌母公司Alphabet (GOOGL.O)大跌2.5%，此前欧盟反垄断当局周二对谷歌课以27亿美元的创纪录罚金，因其非法支持自家购物服务。

纳斯达克指数录得6月9日来最大单日跌幅，当日科技股领军下挫，令投资人开始对科技股产生质疑。

周二，科技股指数回落1.7%，但仍为今年迄今表现最好的板块。

“有一些市场人士认为科技股涨得太快了，当有了沽出的理由，就会有一些交易商进场杀跌。”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig称。

健保股指数在医保议案投票推迟的消息发布后下挫，收低0.9%。

金融股升0.5%，为唯一收高的板块。

数据显示，6月美国消费者信心增幅高于预期，这可能支撑美联储今年再度加息的理据。

费城联储总裁哈克表示，鉴于近期通胀疲弱可能是暂时性的，美联储今年再加息一次是合适的。

美联储主席叶伦表示，她相信至少在她有生之年不会再发生金融危机，主要是因自2007-09年危机后银行体系已经改革。

投资人正在为第二季财报季作准备，首季财报季表现强劲。标普500指数成份股企业目前预估市盈率约18倍，远高于15倍的长期均值。

“从盈利角度看，市场看来已完全反映了价值，我们需要看到财政政策、税收和监管改革带动经济成长，然后提振股价。”Bryn Mawr Trust投资长Ernie Cecilia表示。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.89:1；纳斯达克市场为1.98:1。(完)