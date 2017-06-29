美股标普500指数创两个月最大单日百分比升幅 金融股和科技股领涨

路透6月28日 - 美国股市周三大涨，标普500指数创下约两个月来最大单日百分比涨幅，因金融和科技股引领市场全面反弹。

纳斯达克指数今日表现为11月7日来最佳，11月8日美国举行了总统大选。

指标标普500指数周二录得约六周最大单日跌幅，因美国参议院推迟对医改议案的投票。

医保议案是第一项开始推进的特朗普国内政策计划，投资人急切期待特朗普开始推进包括减税、基建投资和放松监管等其他计划。

投资人可能重新评估参议院推迟投票对市场和特朗普政策安排的影响，LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler表示。

“市场真正上涨有困难，但下跌更困难，”Meckler称，“看来好像一旦下跌，很快就有新的买家承接。”

“利率还是很低，许多投资人认为其它市场没什么投资机会，只有投入股市。”他还表示。

道琼工业指数.DJI收涨143.95点，或0.68%，至21,454.61点；标准普尔500指数.SPX上升21.31点，或0.88%，至2,440.69点；纳斯达克指数.IXIC收升87.79点，或1.43%，至6,234.41点。

小盘股罗素2000指数收高1.6%。

金融股升1.6%，为标普表现最佳板块。

摩根大通(JPM.N)和美国银行(BAC.N)等银行股扶助提振标普500指数，涨幅均超过2%。对利率敏感的银行股受助于10年期美债收益率上涨以及美国长短期公债收益率差扩阔。

盘后，美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布，接受压力测试的34家大银行的资本计划都通过了，这为银行向股东回报更多资本放行。

科技股升1.3%，从昨日录得的逾两周最大单日跌幅中反弹。今年迄今科技股引领标普500指数9%的升势，但近期回软，因一些投资人质疑是否科技股估值过高。

以科技股为重的纳斯达克指数从50日移动均线反弹。

随着第二季业绩期将拉开帷幕，投资人寻找能支撑股价的业绩表现。标普500指数成份股企业目前预估市盈率约18倍，远高于15倍的长期均值。

业绩方面，通用磨坊(GIS.N)升1.6%，此前该公司公布的季度盈利优于预期。

史泰博(Staples)(SPLS.O)劲升8.4%，不愿具名的消息人士表示，该公司将宣布出售给私募公司Sycamore Partners。

纽约证交所涨跌股家数比例为3.18:1；纳斯达克市场为3.29:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约67亿股成交，过去20日的平均日成交量为72亿股。(完)