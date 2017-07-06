科技股提振纳美股斯达克指数 能源股大跌打压道指和标普500指数

路透纽约7月5日 - 美国股市周三收盘道指和标普500指数几收平盘，因油价急挫拖累能源股走低，但科技股上涨提振纳斯达克指数升高。

油价收挫约4%，逾五年最长升势告终，受美元走强和对石油输出国组织(OPEC)出口增加的担忧拖累。

“美国的石油产量摇摆不定，主要资本主义产油国也是如此，”Solaris Asset Management投资长Tim Ghriskey称。

“所以政府不能指挥国内油企是生产还是不生产，只要有利可图，他们就会一直生产。”

艾克森美孚(XOM.N)和雪佛龙(CVX.N)跌幅超过1.5%，对道指和标普500指数的拖累最大，标普能源股指数大跌2%，在标普11大类股中表现最差。

近期美国经济数据表现平平，通胀率低于美联储2%目标，可能影响美联储升息计划。

周三公布的数据显示，美国5月工厂订单降幅大于预期，但资本财订单修正后强于之前的数据，显示制造业仍在温和成长的路径上。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的6月13-14日政策会议记录显示，决策者对通胀前景，及其可能对未来升息步幅造成何种影响的分歧加重。

会议记录显示，几位官员认为股价相比标准估值方法而言算高的，尽管盈利增长强劲。

道琼工业指数.DJI微跌1.1点，或0.01%，至21,478.17点；标准普尔500指数.SPX升3.53点，或0.15%，至2,432.54点；纳斯达克指数.IXIC升40.80点，或0.67%，至6,150.86点。

科技股升1%，在标普500指数类股中领涨，超微半导体(AMD.O)、美光(MU.O)和英伟达(NVDA.O)在科技股中涨幅居前，费城半导体指数跳升2.1%。

近几周科技股走势反复，因今年大涨令投资人担心其估值。

科技股指数今年迄今大涨近17%。

O'Reilly Automotive (ORLY.O)暴跌18.9%，至近三年最低，此前该公司公布的第二季同店销售远逊自身预估。

这也拖累其他汽车零配件零售个股，Autozone (AZO.N)大跌9.6%，Advance Auto Parts (AAP.N)急挫11.15%。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.60:1；纳斯达克市场为1.29:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约65.2亿股成交，过去20日的平均日成交量约为71.9亿股。(完)