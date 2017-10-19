分析：1987年股市崩盘已过30年 黑色星期一是否会重演？

路透纽约10月19日 - 在1987年的股市崩盘30年之日，美股站上纪录高位，投资者担心高估值可能意味着修正已经蓄势待发，即便企业营收良好和经济增长稳健。

资料图片：2012年11月，纽约证交所外悬挂的美国国旗。REUTERS/Chip East

但“黑色星期一”能否重演？现代交易技术、交易所运营方式和投资者基金管理方式改变，应会阻止1987年的崩盘再次发生。不过谨慎的交易商不愿将这种可能性排除。

“我们从过去的反应或过度反应的错误中学到了很多，”O‘Neil Securities的纽约证券交易所(NYSE)交易场部门主管Ken Polcari称。

1987年10月19日，周一，亚洲和欧洲市场前一周大跌后，道琼工业指数重挫508点，或22.6%，创该指数最大单日百分比跌幅。

Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan称，如今一天下跌20%也是有可能的，但下跌过程可能更加有序。

“我们可以先暂停一下，重新评估并试着确定以何种方式恢复交易最好，同时保持冷静，”他表示。

为了应对1987年股市闪崩，美国证券交易委员会(SEC)授权建立了针对整体市场的“熔断机制(Circuit Breaker)”：如果道指下跌10%、20%或30%，都将暂停交易。自此以后，整个市场仅有一次触发过该机制而暂停交易，发生在1997年。

2012年，熔断机制进行调整，下调了触发门槛，并用标普500指数取代道指作为基准指数。

根据当前的规定，在纽约时间下午3点25分前，如果标普500指数下跌逾7%，交易将暂停15分钟。恢复交易后若指数跌势仍不止，但时间还未晚于下午3点25分，则交易将再度暂停，这次的跌幅限制为13%；若已超过下午3点25分则交易继续进行。

但万一指数跌幅达到20%，那么不论是发生在全天甚么时段，盘中交易都将暂停。

“这个行业从1987年来已走了漫漫长路，”Larry Tabb说。他是市场谘询公司TABB Group的老板。

“监管当局在落实规定方面做得很好，帮助市场在无由来地失足时确保稳定。”

目前许多抑制市场混乱的举措，大部分是在2010年5月股市“闪崩”后实施的。当时道指像脱缰野马般在几分钟之内就挫跌1,000点或9.0%，但同样不到几分钟就迅速反弹。

美国证券交易委员会在2012年批准一项名为“涨跌停限制”(“Limit-Up Limit-Down”)的监管规定，以近期股价表现为股票价格设下特定区间，当股价涨跌不合理地超出此区间范围时将暂停该档股票交易。

经历了2015年8月的一个混乱交易日后，美国监管当局和交易所被迫再次重调这一区间，以及停牌股票复牌的程序。随后，有关中国经济形势的担忧造成恐慌性抛盘和买家不足，致使道指创下日内跌幅纪录。

当天，455只个股和上市交易基金(ETF)逾1,250笔交易停摆，造成的混乱可能使问题进一步恶化，并导致部分投资者所投资的股票录得了本不该有的糟糕表现。

“一切皆有可能，”纽约Empire Executions Inc总裁Peter Costa说道。“随着计算机技术的到来，加上科技令股市转型的速度，这很有可能。”

现有的安全保障或许可以阻止1987年那样的股市崩盘再次发生，但随着道指本周三首次涨至泡沫风险较高的23,000点，以及高速自动化交易的出现，部分交易员并不那么有把握。

“会发生与那次类似的情况吗？”纽约Rosenblatt Securities董事总经理Gordon Charlop问道。“是的。市场如何发展，结果又会怎样？那就是他们玩这个游戏的原因。”(完)