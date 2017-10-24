美股道琼工业指数跳升 因3M和卡特彼勒业绩强劲

路透纽约10月24日 - 美国股市道琼工业指数周二上扬，并录得逾一个月最大单日百分比升幅，因包括3M和卡特彼勒在内的公司发布强于预期的业绩和财测，燃点对经济力道的乐观情绪。

标普500指数和纳斯达克指数微幅收涨。

3M (MMM.N)大涨5.9%，卡特彼勒(CAT.N)升5%，对道指的提振作用最大，此前两家公司公布了季度业绩并发布了乐观财测。

标普工业股指数升0.5%，也创历史新高。

“像这样一些工业企业发布强劲业绩并上调财测是令人鼓舞的。”CFRA Research投资策略师Lindsey Bell表示。

“看看昨天和今天公布的一些财报，你就可以看到美国国内经济的力道。”

但尾盘股市缩减涨幅，因彭博报导，在美国总统特朗普向参议院共和党议员咨询有关美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席人选意见时，斯坦福大学经济学家泰勒可能获得多位议员的支持。

JonesTrading首席市场策略师Michael O‘Rourke称，市场对消息作出反应，但他也表示，调查“明显不代表什么”。

尾盘亚利桑那州共和党参议员傅雷克(Jeff Flake)批评特朗普总统执政方式，并宣布他明年不会寻求连任，凸显总统和他所属共和党议员之间紧张的关系后，市场人气也受压。

道琼工业指数收高167.80点，或0.72%，至23,441.76点，为纪录收盘新高。

标准普尔500指数收涨4.15点，或0.16%，至2,569.13点；纳斯达克指数收升11.604点，或0.18%，至6,598.430点。

美国最大汽车生产商－通用汽车(GM.N)也在公布强劲业绩后收高3%。该公司公布的季度盈利胜预期，并确认全年盈利预估，承诺削减库存。

麦当劳(MCD.N)公布业绩后也收高0.3%。

标普金融股指数升0.7%，给予标普500指数最大提振。

近几日，强劲的业绩表现和对特朗普税改计划的乐观情绪提振了股市。

制药商Biogen(BIIB.O)下挫3.9%，此前该公司公布其有望成为拳头药品的Spinraza在美国的销情令人失望。

家电生产商惠而浦(WHR.N)暴跌10.5%，此前其公布的净利和营收均低于预期，且下调了全球盈利预估。

纽约证交所涨跌股家数比为1.16:1，纳斯达克市场为1.03:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计有约62亿股成交，过去20日日平均成交量为59亿股。(完)