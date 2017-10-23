美股从纪录高位回落 受工业和科技股拖累

路透纽约10月23日 - 美国股市周一收盘下跌，在近期连创纪录新高后回落，因科技股和工业股走低。

美国工业巨头通用电气(GE)(GE.N)大跌6.3%，录得逾六年来的最大单日百分比跌幅， 此前一批券商下调该股目标价位，称该公司派息减少的可能性增加。

科技股今日大部分时间接近持平，尾盘加速下跌，收盘挫0.4%。

上周，道指和标普指数所有五个交易日收盘全部创纪录新高，因第三季季报期开局强劲，且周五市场寄望特朗普总统的税改计划取得进展，此前美国参议院批准了预算决议。

“一方面，市场超买严重，另一方面，截至目前季报不错，”MorganStanley Investment Management资产组合经理Andrew Slimmon称。

“问题是如果税改计划不能在2017年推出会发生什么，市场年底前会遭到抛售吗？”

投资者等待下一任美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席的消息。特朗普周一告诉记者称，他“非常、非常接近”决定下一任美联储主席人选。

标普500指数成份股中，截至目前97家公司已经发布业绩，其中73.2%的公司业绩超过预期，过去四个季度中这一比例的平均值是72%。

道琼工业指数收跌54.67点，或0.23%，至23,273.96点；标准普尔500指数收挫10.23点，或0.4%，至2,564.98点；纳斯达克指数收跌42.23点，或0.64%，至6,586.83点。

工业股下跌0.8%，是标普11大类股中带来最大拖累的类股之一。除通用电气之外，该类股还受到专业金属制造商Arconic(ARNC.N)急挫10.4%的拖累，此前该公司发布低于预期的业绩，宣布新的首席执行长上任。

能源股跌0.59%，受周一发布业绩的油田技术服务公司斯伦贝谢(SLB.N)、贝克休斯(BHGE.N)和哈里伯顿(HAL.N)拖累。

玩具制造商孩之宝(HAS.O)急挫8.6%，此前公司预计假日季销售低于预估，因Toys‘R‘Us破产开始打击公司业务。同业美泰儿股价(MAT.O)下跌3.2%。

标普500指数成份股中有91只股票录得52周新高，6只股票录得52周新低；纳斯达克指数成份股中有104只股票录得52周新高，41只股票录得52周新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计有约58.4亿股成交，过去20日日平均成交量为58.3亿股。(完)