美股脱离盘中高位 因美联储预计今年通胀将攀升

路透纽约1月31日 - 美国股市周三收盘基本持平，股指回吐早盘升幅，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)称预计通胀将在今年攀升，表明联储仍可能于3月升息。

美联储维持利率不变，在结束两日会议后发表的声明中重申，预计经济表现仍将为“进一步逐步”升息提供理据。

“声明细节传递的信息是他们会继续升息，”BMO Global Asset Management董事兼投资组合经理Scott Kimball称。

美联储去年升息三次，预计今年也将升息三次，尽管其仍将基本按照预先设定的计划缩缩表。

“他们对其作出的通胀上升预期更有信心，”HSBC Securities首席美国经济学家Kevin Logan称。

ADP周三发布的一份报告显示，1月民间就业岗位增加23.4万个，高于分析师预计的18.5万个，数据巩固了美联储有关经济增长稳健的观点。美国劳工部将于周五发布更加全面的就业报告。

道琼工业指数.DJI上涨72.5点，或0.28%，至26,149.39点；标准普尔500指数.SPX升1.38点，或0.05%，至2,823.81点；纳斯达克指数.IXIC收高9.0点，或0.12%，至7,411.48点。

美股周三稍早受波音股价急涨提振，此前该公司公布的全年盈利预估高于市场预期，且预计2018年交付的商用飞机数目将创下纪录高位，波音急升4.9%。

波音是百分比涨幅最大的道指成份股，扶助该指数摆脱2016年9月以来的最大两日跌幅。

美股本周稍早遭到抛售，因美国公债收益率升至数年高位。在美联储公布政策声明后，美国公债收益率曲线走平，公债利差收窄至十年最低水平，因交易商对短期公债的卖压更大。

Facebook (FB.O)在盘后交易中下滑超过4%，此前公布业绩。

在标普11大类股中，科技股对该指数带来最大的提振。

医疗保健类股继续对三大股指带来压力，周二亚马逊(AMZN.O)、伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)及摩根大通(JPM.N)称他们将组建一家保险公司，为他们数十万的美国员工降低医疗成本。标普500指数保健类股指数下跌1.5%。

分析师预计，标普500指数成份股企业第四季盈利增长13.7%，高于1月初时预期的增长12%。迄今，有37%的标普500指数成份股企业发布了业绩，80.5%的盈利高于分析师预估均值。

纽约证交所涨跌股家数比为1.14:1，纳斯达克证券交易所涨跌股家数比为1.61:1。

有34只标普500指数成份股触及52周新高，三只触及新低。有82只纳斯达克指数成份股触及新高，48只触及新低。

美国各证交所共计成交约80.5亿股，高于过去20个交易日的日均成交量71.8亿股。(完)