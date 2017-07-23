重温稿-美国股市：下跌，受通用电气和能源股走低拖累

* 通用电气下跌，因季度利润下滑近60%

* 标普和纳斯达克指数势将连续第三周上涨

* VISA和霍尼韦尔上涨，因上调利润预估

* 道指跌0.15%，标普500指数挫0.04%，纳斯达克指数回落0.04%

路透纽约7月21日 - 美国股市周五下跌，因工业巨头通用电气业绩疲弱，科技股从纪录高位下跌，且能源股跟随油价走低。

通用电气下跌2.9%，报25.91美元，触及2015年10月以来最低。公司报告利润骤降近60%，并称全年利润和现金流将在预估区间的低端。

卡特彼勒和3M等工业股也下跌。

霍尼韦尔触及纪录高位，收高1.0%，报136.35美元，此前公司上调利润预估低端。

“过去几周走势不错，投资者今天主要在消化业绩，”Alcosta Capital Management首席执行长Erick Ormsby称。

“通用电气业绩还可以，但他们下调预估，这也重压市场。”

标普能源股下跌逾1%，因油价急挫近3%，此前一顾问公司的报告预计，虽然石油输出国组织(OPEC)誓言要限制产量，但该组织7月产量上升。

标普科技股下滑，此前连续两日创纪录收盘高位，纳斯达克指数结束10日连涨，此为2015年2月以来的最长升势，周四曾收于纪录新高。

尽管担心估值过高，但科技股仍是今年表现最好的标普类股。

微软下跌0.6%，报73.79美元，尽管公司周四盘后公布的业绩强劲，超过预期，主要受快速增长的云计算业务推动。

根据汤森路透/B/E/S，分析师预计标普500成份股公司第二季获利同比增长9.6%，高于月初时预估的8%。

道琼工业指数收低31.71点，或0.15%，至21,580.07点；标准普尔500指数下滑0.91点，或0.04%，至2,472.54点；纳斯达克指数下挫2.25点，或0.04%，至6,387.75点。

标普和纳斯达克指数连续第三周上涨。

Capital One公布获利超过预期，受助于信用卡贷款和净利息收入增长。该股升8.6%，报87.94美元，为八年来最大单日百分比升幅。

全球最大支付网络运营商Visa升1.5%，报99.60美元，该公司上调了年度利润预估。

“重要的是，业绩是主导，而且业绩在升高，我们已经从利率驱动的长期牛市转变成了业绩驱动的长期牛市，”Raymond James Financial首席投资策略师Jeffrey Saut称。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.09:1；纳斯达克市场跌涨股家数比例1.46:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约57.3亿股成交，过去20日的平均日成交量为63.1亿股。(完) (编译 刘静；审校 母红)