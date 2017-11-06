美国股市：再创新高，投资人关注企业合并

* 高通大涨，因博通提出以1,030亿美元收购

* Michael Kors上调营收预估后跳升

* 三大股指均创新高

* 道指微升0.04%，标普500指数收高0.13%，纳斯达克指数升0.33%

路透11月6日 - 美国股市周一升至纪录新高，因对合并交易的乐观情绪，且投资者押注共和党的下调企业税计划将提振企业利润。

通讯芯片(晶片)制造商博通(Broadcom)周一表示，提议以每股70美元现金加股票方式收购智能手机芯片供应商高通，交易估值为1,030亿美元，该交易将成为科技行业有史以来规模最大的一宗并购案。高通收高1.15%，博通升1.42%。

“交易规模巨大，”Kingsview Asset Management投资组合经理人Paul Nolte称，“今年购并交易不多，所以这可能在税收政策改变前刺激一些交易。”

影视综合企业二十一世纪福克斯急升9.93%，此前CNBC报导，该公司同媒体巨头迪士尼就出售大部分公司进行了磋商。

上周共和党提议将公司税由35%下调至20%，并结束对企业和个人的一些税收优惠，这也带动了投资人的乐观情绪。

“我认为这是主要诱因，”R.J. O‘Brien & Associates董事总经理John Brady表示，“即便企业税只下调至25%或27%，仍是一个积极的措施。”

苹果升1.01%，对标普500指数上涨居功至伟。

美国第四大无线运营商Sprint暴跌11.54%，至逾一年最低，此前该公司和第三大无线运营商T-Mobile宣布取消合并谈判，T-Mobile大跌5.72%。

所有三大股指均创纪录收盘新高。

道琼工业指数收高9.23点，或0.04%，至23,548.42点；标准普尔500指数收涨3.29点，或0.13%，至2,591.13点；纳斯达克指数收升22.00点，或0.33%，至6,786.44点。

标普500能源股指数大涨2.2%，因原油价格触及2015年7月来最高水准，此前沙特王储藉由肃贪行动巩固大权，逮捕多名皇室成员、政府部长及投资人，其中包括知名亿万富翁Alwaleed bin Tala。

美国企业继续公布季报，迄今已有超过400家标普500指数成份股企业公布了业绩，根据汤森路透I/B/E/S，预计公司第三季获利增长8%，高于10月初预期的5.9%。

根据汤森路透Datastream，标普500指数成份股基于未来盈利预期的市盈率为约18倍。

Michael Kors跳升14.70%，此前该公司上调了今年营收预估，该股还是百分比涨幅最大的标普500指数成份股。

超微半导体大涨7.28%，此前华尔街日报(WSJ)援引消息人士报导，英特尔与超微半导体将在PC芯片领域结盟以对抗英伟达(NVIDIA)，英特尔计划发布整合了英特尔处理器与AMD图形单元的笔记型电脑芯片。

纽约证交所涨跌股家数比为1.41:1，纳斯达克市场涨跌股家数比为1.17:1。

美国各证交所共计有约66亿股成交，高于过去20日的日均成交量64亿股。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)