美国股市：受科技股拖累收低，投资人担心减税实施延后

* 英伟达公布季报前晶片股下挫

* Roku公布强劲的季度业绩和财测后股价大涨

* 甲骨文、微软和Alphabet令标普500指数承压

* 道指收低0.43%，标普500指数下滑0.38%，纳斯达克指数收低0.58%

路透11月9日 - 美国股市周四收盘下跌，受累于微软等科技股走低，因投资者将注意力转向美国参议院共和党税改计划，该计划可能将投资者热切盼望的下调企业税实施时间延后。

自一年前特朗普赢得美国总统大选后，标普500指数已经大涨约21%，受助于他承诺的减税等其他对营商有利的措施希望带动。

一共和党助理表示，参众两院税改计划在下调企业税时间、小企业经营税和个人所得税等方面有显著区别。

该助理表示，参议院提议推迟将企业税率下调至20%的实施时间一年，并向小企业主提供减税措施，而不是一个特别的经营税率。

企业税率前途未卜一度拖累标普500指数下挫达1%，凸显华尔街对减税的期望值有多高。

根据汤森路透Datastream，标普500指数成份股企业目前的预估市盈率为18倍，10年均值为14.3倍。下调企业税会提振企业盈利，令股价相对而言没有那么高。

“大选后已经过去了一年。股市大涨了22%，因对特朗普政策计划有愿景，尽管他们朝着目标在努力，但实际上毫无建树。”JonesTrading首席市场策略师Michael O‘Rourke表示。

“如果没有进展，股市走势要么停滞，要么修正，直到取得真正的进展。”

道琼工业指数收跌101.42点，或0.43%，至23,461.94点；标准普尔500指数收挫9.76点，或0.376%，至2,584.62点；纳斯达克指数收跌39.07点，或0.58%，至6,750.05点。

在英伟达发布季度业绩前，费城半导体指数下挫2%，该股收低1.84%，但盘后英伟达公布季度获利增加54.6%，股价反弹1.7%。

标普11大类股中六种收低，工业股下挫1.28%，科技股收低0.85%。

苹果、微软、谷歌母公司Alphabet、甲骨文和Facebook对标普500指数的拖累较大。

今年迄今，科技股一直领跑标普500指数各板块，涨幅达到37%。科技股估值被拉伸令其易出现回落，因投资人担心政府承诺的减税可能无法实现。

视频流设备生产商Roku公布的季度业绩和财测胜预期，股价暴涨55%。

梅西百货跳升10.98%，此前该公司公布的盈利高于市场预期。

盘后交易中，零售商Nordstrom公布逊于预期的季度营收后下挫4%，迪士尼公布财报后股价大跌3%。

纽约证交所跌涨股家数比为1.67:1，纳斯达克市场为1.62:1。

美国各证交所共计有约74亿股成交，高于过去20日的日均成交量66亿股。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)