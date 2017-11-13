美国股市：微升，因高派息类股上涨抵消通用电气急挫的影响

* 通用电气急挫，因将派息减少50%

* 美泰儿跳升，因孩之宝收购该公司报道

* 高通拒绝博通1,030亿美元收购提议

* 地区银行股上涨，因减少监管前景

* 道琼工业指数收高0.07%，标普500指数收升0.1%，纳斯达克指数收升0.1%

路透纽约11月13日 - 美国股市周一收盘微升，因通用电气的大幅下挫，被必需消费类股和公用事业股等高派息类股的上涨所抵消。

通用电气将派息减少50%，并调低获利预期，同时披露将业务重心集中放在航空、电力和医疗三个领域的计划。

该工业巨头股价急挫7.2%，至19.02美元，此前触及五年低位的18.75美元。

“为派息而买入通用电气股票的投资人，可能在寻找更好的地方投资他们的资金，”Fort Pitt Capital Group高级股市研究分析师Kim Forrest称。

公用事业类股和必需消费品类股是标普500指数中派息最高的类股，它们也是周一百分比涨幅最大的两个板块。

道琼工业指数收高17.49点，或0.07%，至23,439.7点；标准普尔500指数收升2.54点，或0.1%，至2,584.84点；纳斯达克指数收高6.66点，或0.1%，至6,757.60点。

投资者密切关注美国税改议案的发展情况，美国参议院共和党上周发布了有别于众议院版本的新税改议案。

监管方面的消息令投资者感到些许释然，地区性银行股价上涨，此前美国参议院两党议员达成初步协议，同意放松对地区性银行的一些监管措施。

KBW地区银行股指数开盘下跌，但中午前后转升，在下午交易中稳步爬升，收高1.3%。

玩具制造商美泰儿跳升20.7%，报17.64美元，此前有报道称，竞争对手孩之宝接洽收购该公司。孩之宝股票大涨5.9%，报96.84美元。

高通股价升3.0%，报66.49美元，此前公司拒绝了同业博通以1,030亿美元收购的提议，称收购价“明显”低于公司价值。

肉类加工商泰森食品涨2.0%，报75.59美元，此前公司称，畜牧饲料价格低廉将帮助再次提振明年业绩。该股股价触及2016年9月以来最高。

Roku股价继续上涨，急升28.5%，报42.71美元，自从公司上周发布业绩以来，公司股价已经翻一倍多。该股9月28日首日上市开盘价为15.78美元，首次公开募股(IPO)定价为14美元。

纽约证交所跌涨股家数比为1.27:1，纳斯达克市场跌涨股家数比例为1.02:1。

标普500指数成份股中有40家创52周新高，九家创52周新低；纳斯达克成份股中有67家创52周新高，81家创52周新低。

美国各证交所共计有约61.8亿股成交，低于过去20日的日均成交量66.7亿股。(完) (编译 刘静；审校 李军)