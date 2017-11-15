美国股市：下跌，因能源股跟随油价走低和科技股下挫

* 油价连续第四日下跌，受需求忧虑拖累

* Target发布疲弱假日季财测后急挫

* 思科盘后上涨

* 道指跌0.59%，标普500指数挫0.55%，纳斯达克指数回落0.47%

路透纽约11月15日 - 美国股市周三收低，因能源股连续第四个交易日下滑，跟随油价跌势，且今年表现最佳的科技股对标普500指数的拖累最大。

油价连续第四日下跌，因数据显示，美国原油和汽油库存意外增加。标普500能源股指数连跌四日，跌幅累积达4%，为14个月最大四日跌幅。

“油价从近期高位回落，大型能源股跟随油价走低，”OakBrook Investments LLC联合首席投资官Peter Jankovskis称。

艾克森(Exxon)下跌1.3%，报81.21美元，油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger)挫2.0%，报61.55美元，此前触及2016年1月以来最低的61.11美元。

布兰特原油和美国原油均下跌，上周触及近两年半高位。

科技股给标普500指数带来的拖累最大，Jankovskis将原因部分归为“今年表现太强劲，也许一些人在获利了结”。

道琼工业指数收跌138.19点，或0.59%，至23,271.28点；标准普尔500指数收低14.25点，或0.55%，至2,564.62点；纳斯达克指数收低31.66点，或0.47%，至6,706.21点。 《华尔街日报》报道称，美国共和党参议员Ron Johnson称，反对该党的参议院税改提议，令该议案是否能通过充满不确定性，因共和党在参议院仅占据微弱多数席位。分析师曾称，将企业税从当前的35%下调至20%，可能对股市是一个提振。

CBOE波动指数触及逾两个月高位14.51，尾盘升1.5点，报13.13。

通胀和零售销售数据双双上升，缓解了美国联邦储备理事会(FED/美联储)对近期通胀下滑势头的担忧，使其仍保持在12月升息的轨道上。

金融股是周三少数上涨的几个板块之一，因预计会进一步升息。标普银行股指数涨0.61%。

除能源股外，公用事业和必需消费品类股等高收益率板块也是跌幅最大的类股之一。

Target急挫9.9%，报54.16美元，此前公司发布关键的假日季令人失望的季度财测。

收盘后，思科股价涨3.4%，因公司报告季度利润增长3.1%，受较新的业务领域增长驱动。

纽约证交所跌涨股家数比为1.78:1，纳斯达克市场跌涨股家数比为1.60:1。

标普500指数成份股中有35家创52周新高，19家创52周新低；纳斯达克成份股中有45家创52周新高，84家创52周新低。

美国各证交所共计有约65.5亿股成交，低于过去20日的日均成交量67.8亿股。(完) (编译 刘静；审校 母红)