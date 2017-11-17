美国股市：小幅回落，投资者权衡共和党税改计划的命运

* 路透访查分析师预计美国今年不太可能完成重大税改

* 运动品零售股受强劲业绩带动跳升

* 二十一世纪福克斯上涨，因有更多收购其业务的意向

* 道指收低0.43%，标普500指数跌0.26%，纳斯达克指数微跌0.15%

路透纽约11月17日 - 美国股市周五以下跌结束本周交易，三大指数股指小幅收低，因投资者权衡共和党税改计划的命运。

投资人原本指望国会讨论的税改议案将带动企业盈利，并进一步为股市创纪录高位的升势助力。

美国众议院周四通过了总统特朗普所寻求的全面减税方案。如今轮到美国参议院讨论税改案，参议院版本的税改已经遭遇一些共和党人士的反对。在下周感恩节假期结束前，参议院料将不会有决定性的行动。税改计划在参议院还要面临联邦赤字、保健和税收利益的分配等考量的重重阻碍。共和党在参议院只是微弱多数，如果民主党议员仍一致反对，则共和党议员在参议院表决时跑票不能超过两票。

路透调查显示，受访的逾60位分析师中有近三分之二表示，对今年特朗普政府能令税改立法通过没有信心。

“我认为市场担心他们将无法获得足够支持，能真正让法案送到总统的书桌上签署。”Longbow Asset Management执行长Jake Dollarhide表示。

“本周是以对税改的大量乐观情绪开始，而我感觉是以一些不确定性告终。”Dollarhide称。

道琼工业指数降100.12点，或0.43%，至23,358.24点；标准普尔500指数挫6.79点，或0.26%，至2,578.85点；纳斯达克指数跌10.5点，或0.15%，至6,782.79点。

本周，道指下跌0.27%，标普500指数挫0.13%，纳斯达克指数上涨0.47%。

标普500指数今年迄今大涨超过15%，受企业盈利增长和经济数据稳健支撑。

根据汤森路透I/B/E/S，标普500指数成份股企业几乎都已公布了业绩，预计第三季盈利攀升了8.2%。

“第三季业绩表现颇佳，”Amundi Pioneer Asset Management投资组合经理人John Carey称，“市场对政治风险仍有一些不安，无论是国内的还是国际的。”

服装零售商Abercrombie & Fitch暴涨23.9%，Gap 劲升7.0%，均因业绩胜预期。

运动用品零售商也受优于预期的业绩带动大涨，Foot Locker激升28.2%，Shoe Carnival暴涨29.7%，Hibbett Sports劲扬15.2%。

二十一世纪福克斯大涨6.2%，此前两位熟悉情况的消息人士表示，康卡斯特(Comcast)和威瑞森通讯(Verizon Communications)都对购买其部分影视业务有兴趣。

纽约证交所涨跌股家数比为1.83:1，纳斯达克市场为1.50:1。

美国各证交所共计有约63亿股成交，低于过去20日的日均成交量68亿股。(完) (编译 李军; 审校 刘静)