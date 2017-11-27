美国股市：持平，能源股急挫但亚马逊表现亮眼

* 零售股指数走高，因假日购物季升温

* 美国10月新屋销售升至10年高位

* 时代公司和Meredith因并购消息急升

* 道琼工业指数收高0.1%，标普500指数收跌0.04%，纳斯达克指数收跌0.15%

路透11月27日 - 美国股市周一收盘基本持平，盘中创纪录高位后小幅回落，因亚马逊上涨被能源股下挫抵消。

投资者也在消化强劲的经济数据。数据显示，美国10月新屋销售意外增长，至10年高位，因全国各地需求强劲。

市场观察人士还关注下调企业税前景，因这一改革能进一步推升已经连创纪录新高的股市。

美国总统特朗普将与参议院负责税改的委员在白宫开会，敦促通过重大税改议案，共和党议员急于将议案带到参议院进行投票，投票可能最快于周四进行。

“税改是一个持续的背景因素，”Fiduciary Trust Company首席投资官Peter Andersen称。

“但潜在支撑市场的，如果先不考虑税改，看一下美国和全球经济等其它基本面状况，看上去很利好，”Andersen称。

道琼工业指数收高22.79点，或0.1%，至23,580.78点；标准普尔500指数收挫1.00点，或0.04%，至2,601.42点；纳斯达克指数跌10.64点，或0.15%，至6,878.52点。

投资者也关注美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席提名人选鲍威尔周二将在参议院金融委员会进行听证，以确认其接替叶伦主席。

网络零售商亚马逊升0.8%，因在“黑色星期五”开启了假日购物季后，消费者在“网购星期一”继续寻找线上促销。

“这是零售商一年中最大的两个日子，毫无意外零售股驱动市场，”Longbow Asset Management首席执行长Jake Dollarhide称。

亚马逊带领标普500零售股指数涨0.6%，盖璞(Gap)涨1.2%，“维多利亚的秘密”所有者--有限品牌公司(L Brands)大涨4.1%。

能源股在主要板块中表现最差， 下跌1.0%。美国原油从两年高位回落，因供应前景增长，以及本周石油输出国组织(OPEC)会议前俄罗斯参与延长减产协议决心的不确定性。

石油巨头雪佛龙(Chevron)和埃克森美孚分别下跌0.8%和0.4%。

芯片股表现明显落后。美光(Micron)急挫3.3%，英伟达下跌1.3%，费城半导体指数下跌1.3%。

此前在亚洲交易时段，三星电子急跌5%，因摩根士丹利下调该股评级，称因存储晶片业可能很快达到鼎盛。

硬盘制造商西部数据(WD)大跌6.7%，此前评级遭下调。

并购消息方面，时代公司升9.5%，此前媒体公司Meredith称将收购该杂志出版商。Meredith股价急升10.7%。

数据安全公司Barracuda Networks跳升16.5%，此前公司同意被私人股本公司Thoma Bravo LLC收购。

美国各证交所共计有约57亿股成交，远低于过去20日的日均成交量64亿股。

纽约证交所跌涨股家数比为1.68:1，纳斯达克市场为1.43:1。(完) (编译 刘静；审校 李军)