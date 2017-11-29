美国股市：纳斯达克指数收挫，因投资人从科技股转投银行股

* 科技股录得逾五个月最差单日表现

* 金融股录得一年来最大两日升幅

* 银行股、工业股和健保股扶助道指创新高

* 美国第三季经济成长为三年最快

* 道指收高0.44%，标普500指数收低0.04%，纳斯达克指数下挫1.27%

路透11月29日 - 美国股市周三涨跌互见，纳斯达克指数创逾三个月来最大单日跌幅，投资者撤出之前表现强劲的科技股，转向可能从经济状况不断改善、监管放松和减税，以及利率上升的环境中得益的银行股等板块。

金融股、工业股和健保股上涨，提振道琼工业指数再创纪录收盘新高，并支撑标普500指数仅微幅收低。

标普科技股指数大跌2.6%，录得逾五个月最大单日跌幅，今年美股屡创新高，科技股居功至伟。

亚马逊、苹果、谷歌母公司Alphabet和Facebook跌幅介乎2-4%，在今年其他大涨个股中，Netflix重挫5.5%，费城半导体指数下挫4.4%。

金融股延续周二升势，上扬1.8%，两日涨幅为2016年特朗普赢得美国总统大选以来最大。摩根大通升2.3%，富国上扬2%。

工业股涨0.9%，西南航空(Southwest Airlines), 铁路运营商联合太平洋(Union Pacific)和联合包裹(优比速,UPS) 等运输股领涨。

“至少今天来说，我们肯定看到了领涨板块的改变，我们对科技股获利了结，将这些获利再配置到将得益于减税、放松监管和升息的板块。”State Street Global Advisors首席投资策略师Michael Arone表示。

道琼工业指数收高103.97点，或0.44%，至23,940.68点；标准普尔500指数收低0.97点，或0.04%，至2,626.07点；纳斯达克指数下跌88.02点，或1.27%，至6,824.34点。

尽管亚马逊下挫，但其他零售股大涨，Target劲升8.9%，梅西百货升8.2%，因过去一周假日购物季开局强劲。

“市场可能认为，亚马逊不会灭掉所有零售商，”Kingsview Asset Management投资组合经理人Paul Nolte表示。

“一些运输股表现改善，因预期可能将会是一个很不错的假日购物季，消费者信心强劲，薪资增长也略有加快。”Nolte表示。

投资人密切关注国会的税改立法进程，希望下调企业税能进一步带动屡创新高的股市升势。

在最新公布的一波令人鼓舞的经济数据中，美国第三季经济增幅较原先预想的更快，达到三年最高。

即将卸任的美联储主席叶伦对国会领导人表示，美国经济今年动能增强，在全球经济复苏加快的背景下，为进一步加息提供了依据。

这是叶伦在国会最后一次证词陈述，新任美联储主席提名人鲍威尔周二为有可能放宽金融业监管的计划辩护。

美国各证交所共计有约80亿股成交，远高于过去20日的日均成交量65亿股。(完) (编译 李军; 审校 刘静)