重温稿-美国股市：收盘上涨，此前美国发布的就业报告强劲

* 11月非农就业岗位增加22.8万个，预估为增加20万个

* 平均时薪增长0.2%

* 道指收高0.49%，标普500指数收高0.55%，纳斯达克指数收升0.4%

路透纽约12月8日 - 美国股市周五收盘上涨，受助于就业数据强劲，锁定了美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周升息预期，增强了对明年经济前景的乐观预期。

微软、苹果和甲骨文等科技股继续从本周早些时候的抛售中反弹，助推涨势。

美国劳工部数据显示，11月新增非农就业岗位22.8万个，超过分析师预估的新增20万个。随着近期飓风造成的影响逐步消退，企业普遍加大招聘力度。

11月平均时薪增长0.2%，低于增长0.3%的预估。10月为回落0.1%。

“很难在这份报告中找到太多问题，我认为，如果你鸡蛋里挑骨头的话，那就是薪资增长没达到应有的水平，且略低于预期，”TD Ameritrade首席市场策略师JJ Kinahan称。

“整体上是一份很好的报告。”

道琼工业指数收高117.68点，或0.49%，至24,329.16点；标准普尔500指数收涨14.52点，或0.55%，至2,651.50点；纳斯达克指数收升27.24点，或0.4%，至6,840.081点。

本周，道琼工业指数上涨0.4%，标普500指数上涨0.353%，纳斯达克指数下跌0.11%。

就业数据夯实了美联储在下周会议上升息的预期，根据汤森路透数据，交易员现在预计升息25个基点的可能性为96.2%。

“市场焦点转向了下周美联储将做什么，理事会的构成是怎样的，”Astor Investment Management首席执行长Rob Stein称。

在国会正在磋商一项长期预算法案的同时，美国总统特朗普签署了向联邦政府拨款至12月22日的立法，避免了政府停摆，暂时移除了股市的一道潜在障碍。

微软上涨2.02%，给标普500指数带来的提振最大。标普科技股指数涨0.4%，势将连续第四日上涨，抹去了周初近2%的跌幅。

Alexion Pharmaceuticals跳升7.2%，为表现最好的标普500指数成份股，此前有报导称，对冲基金Elliott Management希望该公司采取措施提振股价，包括探索出售的可能性。该股上涨提振标普健保类股指数升1.1%。

枪械制造商American Outdoor Brands急挫9.5%，此前公司发布的获利预估令人失望。同业Sturm Ruger股价也急跌8.0%。

纽约证交所涨跌股家数比为1.47:1，纳斯达克市场为1.23:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计成交约58.5亿股，略低于过去20日的日均成交量65.3亿股。(完) (编译 刘静；审校 母红)