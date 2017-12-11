美国股市：收高，受科技股和能源股提振

* 能源股和科技股给指数带来的提振最大

* Bluebird Bio-Celgene CAR-T药物收到正面回应

* 加密货币相关股票反弹，此前比特币期货上市

* 道指收高0.23%，标普500指数收高0.32%，纳斯达克指数收升0.51%

路透纽约12月11日 - 美国股市周一收盘上涨，受助于科技股上扬，以及能源股随油价走高，投资者等待本周晚些时候美国联邦储备理事会(FED/美联储)一如预期升息。

科技股再次受青睐，苹果带来的提振最大，因投资者关注该行业基本面持续强劲。

“股市的长牛行情让投资者有些精疲力竭，转而推动部分板块上涨，”LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler称，“他们不愿意在当前水平大举注入新资金，但进行一些板块的轮动，有些操作是出于年底税务安排的考虑。”

交易员等待周二开始的美国联邦储备理事会(FED/美联储)为期两天的会议，根据CME Group的Fedwatch工具，预计升息25个基点的可能性为85%，升息50个基点的可能性为15%。这将是今年的第三次升息。

“股票估值已经升到了即便是经济方面的好消息，也会给市场带来一些额外风险的水平。存在经济方面的好消息，对市场而言可能是坏消息的风险，因为美联储已经接近进一步收紧政策可能会打压经济成长的水平，”Penn Mutual Asset Management首席信息官Mark Heppenstall称。

道琼工业指数收涨56.87点，或0.23%，至24,386.03点；标准普尔500指数收升8.49点，或0.32%，至2,659.99点；纳斯达克指数上涨34.997点，或0.51%，至6,875.078点。

标普11大类股多数上涨，信息科技股涨幅最大，上扬0.8%。标普能源股指数升0.71%，因油价攀升，此前一北海原油输送管道关闭，进行维护。

标普金融股指数和工业股是今日标普500指数中仅有下跌的类股，跌幅均为约0.2%。

美国血液协会(American Society of Hematology)在亚特兰大举行为期四日的年度会议，投资者聚焦血液病药物制造商发布的临床资料。

Bluebird Bio收盘暴涨17.9%，报201.8美元，此前触及纪录高位222.03美元，此前有消息称，该公司与新基一起开发的、实验性基因修饰免疫治疗药物的早期骨髓瘤临床研究反应呈阳性。新基股价上涨1.8%。

对数字货币比特币的兴致急升，比特币期货在周日首日上市交易，继续燃点相关股票的押注。

Marathon Patent暴涨42.9%，迅雷攀升29.4%，Riot Blockchain劲涨约45.5%。

周一早上，纽约市最繁忙的交通枢纽之一发生了一起未遂恐袭爆炸案，但股市摆脱这事件带来的影响。

纽约证交所涨跌股家数比为1.18:1，纳斯达克市场为1.14:1。

标普500指数成份股有31只触及52周新高，没有成份股触及新低；有84只纳斯达克指数成份股触及52周新高，55只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计成交约58.5亿股，过去20日的日均成交量65亿股。(完) (编译 刘静/利棣儿；审校 李军/母红)