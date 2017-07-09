重温稿-美国股市：在强劲的就业数据公布后攀升，金融股和科技股领涨

* 美国6月非农就业岗位增加22.2万，高于预估的17.9万

* 失业率由5月的4.3%小涨至4.4%。

* 6月平均时薪增加0.2%，低于预估的0.3%

* 道指收高0.44%，标普500指数升0.64%，纳斯达克指数大涨1.04%

路透纽约7月7日 - 美国股市周五收盘上涨，标普500指数录得六日来的最佳表现，此前发布的美国就业数据给投资者对美国经济的强劲程度提供了更多信心。

美国劳工部数据显示，6月美国非农就业岗位增加22.2万，超过预期的17.9万，令美国联邦储备理事会(FED/美联储)有望今年再加息一次。不过薪资增长迟滞可能给美联储提供了在必要时稍作喘息的空间。

“对升息过快的担忧已经消散，市场人士在寻找逢低承接近期遭抛售个股的机会，”Stuart Frankel & Co联席总裁Andrew Frankel称。

根据汤森路透数据，市场预计美联储在12月会议上预估升息的几率保持在48.9%。

5美国月通胀在美联储2%目标下方进一步回落，导致决策者对通胀的看法发生了分歧，给未来升息的路径带来了不确定性。

道琼工业指数收升94.3点，或0.44%，至21,414.34点；标准普尔500指数涨15.43点，或0.64%，至2,425.18点；纳斯达克指数收升63.62点，或1.04%，至6,153.08点。

科技股领涨，升1.25%，受权重股苹果、微软和Facebook攀升超过1%提振。

尽管上周科技股下挫近3%，但今年迄今仍大涨超过17%，在标普11大类股中位列榜首。

由于目前预计美联储仍将在今年稍晚加息，带动金融股上扬0.56%，因金融业得益于收益率曲线趋陡。

特斯拉升1.42%，此前该公司表示，第二季末有约3,500台车处在给客户交车的过程中，将被计入第三季的交货量。

纽约证交所涨跌股家数比例为2.19:1；纳斯达克市场为2.59:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约57.4亿股成交，过去20日的平均日成交量约为71.3亿股。(完) (编译 李军; 审校 母红)