美国股市：道指收于22,000点之上，苹果股价创纪录新高

* 苹果因iPhone季度销售强劲，股价创纪录新高

* 7月美国民间雇主新增17.8万个就业岗位，预估为增加18.5万个-ADP

* AutoNation获利下滑，因汽车销售下降

* 道指收涨0.24%，标普500指数收高0.05%，纳斯达克指数几收平盘

路透纽约8月2日 - 美国股市周三道琼工业指数历史上首次收于22,000点之上，受助于苹果iPhone季度销售良好，带动其股价上涨，但其它科技股下跌令标普500指数和纳斯达克指数持平。

全球市值最大的上市公司苹果跳升4.73%，股价创纪录新高，此前这家iPhone制造商发布的业绩强劲。该股今年已累积上涨36%。

苹果股价上涨，帮助道指收于纪录高位，但科技权重股微软、Facebook和Alphabet等在近期强劲上涨后今日均下跌，科技股是今年表现最强的类股。

部分投资者认为，企业必须开始在回购股票上减少支出，增加在科技方面的投入，以提高生产率，这才能为这些硅谷公司股价进一步上涨提供依据。标普信息科技股今年已经上涨了23%。

“在科技股中，苹果是市场关注的焦点，该公司面对庞大的消费者群体，而消费者目前的情况很好，但我们想看到一些资本支出，”U.S. Bank Private Client Wealth Management董事总经理Mike Baele称。

微软下跌0.44%，Facebook下挫0.33%，两者都是对标普500和纳斯达克指数拖累最大的个股之一。

道指今年迄今上涨了11%，连续第六日创纪录最高收位，即便华尔街对美国总统特朗普和共和党控制的国会今年出台减税和增加基建支出措施丧失了信心。

“特朗普的政策计划是否能兑现，不会产生GDP是增长还是下滑这么大的区别，” Northwestern Mutual Wealth Management首席投资策略师Brent Schutte称，“我仍然认为，如果特朗普的税改政策得以实施，也只能对已经在改善的经济起到锦上添花的作用。”

道指在1月底触及两万点大关，在3月1日升穿21,000点关口。

根据汤森路透I/B/E/S，迄今有三分之二的标普500指数成份股企业公布了第二季业绩，其中，72%的公司获利好于华尔街分析师的预期。历史均值为64%。

道琼工业指数收涨52.32点，或0.24%，至22,016.24点；标准普尔500指数收升1.22点，或0.05%，至2,477.57点；纳斯达克指数收跌0.29点，至6,362.65点。

数据显示7月美国ADP民间就业岗位增加17.8万个，6月为增加19.1万个，路透访查的分析师预估为7月增加18.5万。更全面反映就业市场情况的美国非农就业报告将在周五公布。

美国最大的汽车零售连销店AutoNation大跌7.17%，此前公布季度获利下降。

药品分销商Cardinal Health挫跌8.20%，此前公司发布的2018年盈利预估不及分析师预期。

纽约证交所共计有约65亿股成交，高于过去20日平均日成交量61亿股。(完) (编译 刘静/利棣儿；审校 母红)