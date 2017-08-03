美国股市：道指再创新高，亚马逊和苹果拖累标普500指数下跌

* 上周初请失业金人数下降

* 特斯拉跳升，因季度业绩稳固

* 百胜中国下跌，因同店销售弱于预期

* 道琼工业指数收涨0.04%，标普500指数下跌0.22%，纳斯达克指数收跌0.35%

路透8月3日 - 美国股市标普500和纳斯达克指数周四下跌，受亚马逊和苹果等科技巨擘下挫拖累，道琼工业指数小幅上涨，连续第七日创纪录最高收位。

尾盘股指小跌，因《华尔街日报》报道称，美国特别检察官穆勒在华盛顿组建特别陪审团，调查有关俄罗斯干预2016年美国大选的指控。

标普500信息技术指数今年领涨各类股，今日下跌0.35%。苹果下跌1%，前日曾创纪录新高。亚马逊下跌0.9%，给标普500指数带来的拖累最大。

硅谷电动车制造商特斯拉跳升6.50%，此前发布的季度业绩高于分析师预估。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计标普500成份股公司利润增长11.8%，预计第三季利润增长9.2%。

根据汤森路透Datastream，今年迄今标普500指数已经累积上涨11%，预估市盈率达到18倍，高于14倍的10年均值。

“利润在支撑现在的市场，消费者也从宏观经济的角度支撑市场，”Ladenburg Thalmann Asset Management首席执行长Phil Blancato称，“目前属于“金发女孩经济”(即高增长和低通胀并存)，好到足以进一步推高市场，暂时看不见泡沫。”

道琼工业指数收涨9.86点，或0.04%，至22,026.10点，创下纪录最高收位。

周三，道指历史上首次升穿22,000点。

“在写下这些重要里程碑后的几天里，在平盘上下方游走很正常，”Blancato说。

标准普尔500指数收低5.41点，或0.22%，至2,472.16点；纳斯达克指数收跌22.30点，或0.35%，至6,340.34点。

共和党控制的国会近期未能通过医保议案，以及投资者怀疑美国总统特朗普可以多轻松地实现其减税和增加基建支出的承诺，但美股没有对此作反应。

投资者关注经济数据，密切关注周五公布的月度非农就业报告，寻找显示经济体质的线索。

美国劳工部周四数据显示，上周初请失业金人数下降，直指就业市场不断收紧。美国供应管理协会(ISM)公布，7月非制造业指数从6月的57.4下降至53.9。

百胜集团(Yum Brands)下跌2.30%，Dish Network 挫跌4.52%，此前这两家公司公布业绩。

化妆品公司雅芳暴跌10.71%，此前公布意外录得季度亏损，并表示公司执行长将离职。

纽约证交所共计有约66亿股成交，高于过去20日平均日成交量61亿股。(完) (编译 刘静/利棣儿；审校 母红)