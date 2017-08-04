美国股市：道指连续第八日收盘创新高，因就业报告强劲

* 美国7月非农就业岗位增加20.9万个，高于预期的18.3万个

* Yelp发布强劲季度业绩后急升

* 道指收涨0.3%，标普500指数收高0.19%，纳斯达克指数上扬0.18%

路透8月4日 - 美国股市周五道指连续第八日创纪录最高收位，因摩根大通等银行股强劲上涨，此前发布的数据显示，美国7月就业岗位增幅超过预期。

强劲的就业报告可能为美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月宣布开始缩减规模达4.2万亿美元的债券组合扫清道路，也可能为12月进行今年以来第三次升息提供更充分的理据。

美国劳工部公布，7月非农就业岗位增加20.9万个，高于路透调查的经济学家预计的18.3万个。

“这是一份稳定的报告，是市场乐见的，表明经济仍然在扩张，应该给市场提供一些安抚，”Dun & Bradstreet首席经济学家Bodhi Ganguli称。

升息有利于银行股，标普金融指数升0.72%，高盛涨2.59%，为道指上涨做出的贡献最大。

根据CME Group的FedWatch工具，美联储年底前升息的几率从数据发布前的46%升至50%。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计第二季标普500成份股公司利润增长12%，第三季增长9.3%。

“基于第二季强劲业绩和乐观财测创造出的利多基调，我们预计下周市场将再创新高，”Solaris Group首席投资官Tim Ghriskey称，“我们真的处在一个最佳时期。”

道琼工业指数收涨66.71点，或0.3%，至22,092.81点，创下纪录最高收位。

标准普尔500指数收升4.67点，或0.19%，至2,476.83点；纳斯达克指数收高11.22点，或0.18%，至6,351.56点。

本周，道指上涨1.2%，标普500指数升0.2%，纳斯达克指数下跌0.4%。

标普材料指数上升0.48%，受助于陶氏化学攀升1.07%。

公用事业股、医保类股和必需消费类股全部下跌。吉利德科学下滑1.63%和艾尔建急跌3.08%，重压医疗保健股指数。

迪士尼下挫1.31%，对道指带来最大的拖累。

维亚康姆暴跌13.83%，此前公司预计营收将下降，降幅在单位数百分比的低端。

Yelp暴涨27.67%，此前公司称，将以2.875亿美元向Grubhub出售其Eat24业务，且公布好于预期的季度营收。Grubhub跳涨9.20%。

纽约证交所共计有约60亿股成交，略低于过去20日平均日成交量61亿股。(完) (编译 刘静/利棣儿；审校 母红)