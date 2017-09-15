美国股市：创纪录新高，标普500指数升穿2,500点

* 标普500指数预期市盈率接近17.6倍

* 英伟达上涨，因券商看多，提振芯片类股

* 道琼工业指数收高0.29%，标普500指数升0.18%，纳斯达克指数升0.3%

路透9月15日 - 美国股市标普500指数周五创纪录收盘高位，首次升穿2,500点位，因科技股连跌两日后反弹，电信股也上涨。

标普500信息技术股涨0.3%，受助于英伟达带动的芯片股急升，苹果涨1.01%，在周二发布新款iPhones手机后首日上涨。

半导体类股大涨1.71%，受助于英伟达跳升6.32%至纪录高位，此前Evercore ISI上调该股目标价位。

标普科技类股是今年表现最好的板块，涨幅超25%，远高于11.6%的标普整体升幅。

美国电话电报公司涨2.15%，威瑞森通讯升1.44%，与T-Mobile一道，它们给最新款iPhones手机提供的合约没有过去那么大方。

美国股市基本未理会上月美国零售销售意外下降，且工业生产自1月以来首降的报告，哈维飓风是这些数据疲弱的部分原因。

“投资者注意零售销售数据，认为这可能是临时性的，他们聚焦科技等增长板块，这些板块对美国联邦政府的政策决定基本上免疫，也不受全球噪音所影响，”Robert W. Baird机构销售交易董事总经理Michael Antonelli称。

今年美股急升，尽管白宫经历动荡，对美国升息时机、美国总统特朗普推进对营商有利改革能力有疑虑，以及近期朝鲜局势紧张。

道琼工业指数升64.86点，或0.29%，至22,268.34点；标准普尔500指数涨4.61点，或0.18%，至2,500.23点，两者皆创纪录新高。

纳斯达克指数升19.38点，或0.3%，至6,448.47点。

纽约证交所涨跌股家数比为1.76:1，纳斯达克市场涨跌股家数比为1.47:1。

稍早，朝鲜数周来第二次发射导弹飞越日本上空，受到全球领导人的批评，但事件基本未影响股市，因投资者等待下一个催化剂--美国联邦储备理事会(FED/美联储)9月19-20日会议。

根据汤森路透Datastream，标普500成份股预期市盈率接近17.6倍，低于7月底的17.9，但仍远高于10年均值的14.3。

波音涨1.53%，创纪录新高，此前Canaccord Genuity上调该股目标价。

下跌股中，甲骨文急挫7.67%，为逾四年来表现最差的一天，此前公司对其利润和云业务发布令人失望的财测。

美国各证交所共计有约85亿股成交，高于过去20日的日平均成交量59亿股。(完) (编译 刘静；审校 李军)