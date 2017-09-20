美国股市：小幅收高，此前美联储宣布10月开始缩表且暗示年底再次加息

* 美联储发布缩表时间，并暗示12月加息

* 金融股指数上涨，公用事业股和必需消费品类股下滑

* 苹果拖累纳斯达克指数收低，称智能手表有连接问题

* 道指收高0.19%，标普500指数升0.06%，纳斯达克指数微跌0.08%

路透纽约9月20日 - 美国股市周三涨跌互现，标普500指数和道琼工业指数微幅收涨，继续刷新纪录收盘高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示，预计在年底前再次加息，并宣布10月开始缩减资产负债表。

一如市场普遍预期，美联储暂时维持利率不变，但在美联储暗示尽管近期通胀数据疲弱，仍将在年底前加息一次后，投资人对12月加息的预期改变。

正如预期的那样，美联储还表示，将于10月开始缩减约4.2万亿美元的公债和抵押贷款支持证券(MBS)投资组合，最初将每月到期证券再投资规模减少至多100亿美元。

声明发布后，金融股跳升，因美国公债收益率受升息预期带动上涨，而公用事业股下滑，因投资人担心随着利率攀升，该类股吸引力会下降。

尽管一些投资人表示，美联储声明基调较预期鹰派，但其他投资人也乐见美联储主席叶伦重申缩表还要看数据表现的立场。

“最重要的事情是叶伦需要向市场沟通，出售债券计划和升息不是在自动驾驶模式。”Glenmede投资策略部门主管Jason Pride表示。

根据CME Group的FedWatch工具，美联储声明发布后，交易商现预计美联储在12月加息的机率约67%，声明发布前不久报51%。

“保持升息是在预料之中的，始料未及的是基调。市场反应是解读美联储略偏鹰派，但不是太多。”TD Ameritrade交易部门董事Victor Jones称。

道琼工业指数微升41.79点，或0.19%，收报22,412.59点，连续第七个交易日创纪录收盘新高。

标准普尔500指数上升1.59点，或0.06%，至2,508.24点，在过去七个交易日内第六次创纪录收盘新高。纳斯达克指数下跌5.28点，或0.08%，至6,456.04点，苹果对此构成最大拖累。

标普金融股指数收高0.6%，因银行得益于升息。金融股过去九个交易日内有八日上涨，期内累计大涨6.7%，因投资人对美联储会议有期望。

必需消费品类股跌0.9%，公用事业股收低0.8%。

苹果大跌1.7%，此前该公司承认其最新款智能手表有连接问题。

纽约证交所涨跌股家数比为1.26:1，纳斯达克市场涨跌股家数比为1.30:1。

美国各证交所共计有约67亿股成交，过去20日的日平均成交量为60亿股。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)