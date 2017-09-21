美国股市：收低，受升息预期和苹果续挫影响

* 苹果势将创6月来最大两日跌幅

* 对美国12月加息的押注升温

* 道指收低0.24%，标普500指数跌0.3%，纳斯达克指数收挫0.52%

路透9月21日 - 美国股市周四收低，投资人为今年可能第三次加息作准备，且美国下令对朝鲜实施新的制裁。

标普500指数和道琼工业指数结束连创纪录收盘新高的势头，苹果下挫1.7%，对三大股指拖累最大，因投资人担心其新款iPhone的需求。

周三美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布政策声明后，投资人对美联储今年将再度加息的预期升温，并在评估联储开始缩减约4.2万亿美元美国公债和抵押贷款支持债券(MBS)仓位的决定。

美国总统特朗普下令要把同朝鲜有业务往来的个人和实体也列入制裁名单，进一步施压，想让朝鲜放弃导弹和核计划。

“美联储已经令投资人紧张，同朝鲜紧张局势升级令投资人避险意愿更强了一些。”Cornerstone Financial Partners投资长Chris zaccarelli称。

不过CBOE波动性指数收在约两个月最低的9.67，Cantor Fitzgerald首席市场策略师Peter Cecchini表示，市场没有反映出诸如美朝关系紧张和估值偏高等风险因素。

他表示，市场没有真正担心上述风险，这令我担忧。

道琼工业指数下跌53.36点，或0.24%，至22,359.23点；标准普尔500指数下滑7.64点，或0.30%，至2,500.60点；纳斯达克指数下跌33.35点，或0.52%，至6,422.69点。

美联储主席叶伦表示，今年通胀下滑仍是一个谜，指美联储准备好在必要时改变利率前景。

根据CME的FedWatch工具，投资人目前预计美联储在12月加息的机率约70%，高于美联储发布声明前的约51%。

标普11大类股中仅有两种收高，金融股和工业股，分别上涨0.2%和0.3%。必需消费品类股跌幅最大，下挫0.97%。

近几日金融股表现强劲，因投资人预期且之后对美联储有关升息的言论作出反应，加息有助于银行的盈利。

今年迄今，标普500指数已大涨约11.7%，受助于强劲的企业获利，以及部分投资人仍对特朗普将为企业减税保持乐观。

这已提升了股票估值。根据汤森路透Datastream，标普500指数成份股企业目前预估市盈率约17.6倍，远高于10年均值14.3。

“我很难看到会出现一个重大因素能带动股市上涨，不过也没有看到会有重大因素能令股市下跌。” Cantor的Cecchini表示。

纽约证交所跌涨股家数比为1.35:1，纳斯达克市场跌涨股家数比为1.24:1。

美国各证交所共计有约55.4亿股成交，过去20日的日平均成交量为60.3亿股。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)