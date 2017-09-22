美国股市：基本持稳，摆脱医改立法和朝鲜紧张局势忧虑影响

* 投资人摆脱朝鲜最新言论影响

* 医保立法忧虑缓和

* 科技股小涨，尽管苹果构成拖累

* 道指微跌0.04%，标普500指数微升0.06%，纳斯达克指数升0.07%

路透纽约9月22日 - 美国股市标普500指数周五微幅收高，因对美国政府最新医改立法的担忧减轻，且投资人摆脱对美国和朝鲜紧张关系的担忧，不过苹果续跌令市场承压。

投资人也受到罗素2000小盘股指数跳升鼓舞，该指数收在纪录收盘新高。

今日盘中走势反复，标普健保股收高0.1%，因在美国共和党参议员麦凯恩表示，他反对他的共和党同僚最新替换前总统奥巴马医保法案的尝试后，保险股走强。

标普科技股小涨，因投资人风险意愿增加，尽管苹果因新推出的产品市场反应平平而下挫1%。

道琼工业指数下跌9.64点，或0.04%，至22,349.59点；标准普尔500指数收高1.62点，或0.06%，至2,502.22点；纳斯达克指数微升4.23点，或0.07%，至6,426.92点。

本周标普500指数微升0.08%，道指涨0.36%，纳斯达克指数跌0.33%。

朝鲜周五表示，可能在太平洋进行一枚氢弹试验。此前美国总统特朗普誓言要摧毁该国。朝鲜领导人金正恩称，要让“精神错乱”的特朗普为他的威胁付出沉重代价。之后部分投资人转投黄金的避险资产。

但其他投资人感觉市场可以应对朝美持续对峙的局面，近几个月这一紧张局势不断升级。

Robert W. Baird机构销售交易部门董事总经理Michael Antonelli表示，“老是喊狼来了，到最后也没人信了。”

标普11大类股中有五种收低，公用事业股以0.7%领跌，健保股盘中一度大跌0.5%，终场收高0.08%。

仅有四个成份股的电信服务类股百分比涨幅最大，升1.4%，受行业整合臆测带动。能源股升0.5%，因油价收高。

无线通信运营商T-Mobile涨1%，此前路透报导该公司接近同意同Sprint合并交易的初步条款，后者大涨6.1%。

纽约证交所涨跌股家数比为1.82:1，纳斯达克市场为1.91:1。

美国各证交所共计有约52.6亿股成交，过去20日的日平均成交量为60.3亿股。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)