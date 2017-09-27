美国股市：上涨，受金融股和税改预期提振

* 共和党税改框架提议将企业税降至20%

* 美国8月耐久财订单高于预期

* 耐克拖累道指，此前发布令人失望业绩

* 道琼工业指数收高0.25%，标普500指数收高0.41%，纳斯达克指数上扬1.15%

路透纽约9月27日 - 美国股市周三收盘上涨，因12月升息预期升温推高金融股，且预期特朗普政府在税改计划方面取得进展。

美国8月资本财新订单增幅超过预期，付运量维持上升趋势，直指经济具有潜在强劲动能。

上述数据与美国联邦储备理事会(FED/美联储)叶伦主席周二的讲话一道，提振了联储将在12月升息的预期。美债收益率受此影响升高，金融股也受提振涨1.3%。

“利率将升高，这是银行股上涨的原因，如果利率上升，并且持续升高，他们就可以开始赚钱了，” GLOBALT Investments投资组合高级经理Thomas Martin。

特朗普提议进行30年来的最大一次税改，但没有提供在联邦赤字不大幅增加的情况下如何弥补减税造成的财政收入减少的具体细节。

如果税改计划得以通过，这将是特朗普1月就职以来取得的首个重大立法胜利。

“这是特朗普和政府上台后的第一次，看似税改计划得到通过的可能性在逐渐增加，这实际上很有意义，”Martin称。

罗素2000小型股指数涨1.92%，录得3月初以来的最佳单日表现。小型股公司可能将是税改计划的最大受益者。

根据CME Group的FedWatch，交易商现在预计12月升息可能性为78%，一周前为73%。

美国银行涨2.42%，高盛升2.1%，两者给道指带来的提振最大。

道琼工业指数收高56.39点，或0.25%，至22,340.71点；标准普尔500指数收高10.20点，或0.408%，至2,507.04点；纳斯达克指数上涨73.10点，或1.15%，至6,453.26点。

利率敏感和派息类股下跌。必需消费品类股下跌0.73%，公用事业类股走低1.34%，房地产类股挫0.84%。

耐克下跌1.92%，限制了道指和标普500指数的涨幅，此前公司发布季度销售增长为近七年来最慢，公司还预计北美营收将进一步下降。

纽约证交所涨跌股家数比为1.29:1，纳斯达克市场为2.71:1。

美国各证交所共计有约65.5亿股成交，过去20日的日平均成交量为59.1亿股。(完) (编译 刘静；审校 李军)