美国股市：再创纪录新高，受医保股走高和税改预期提振

* 美国第二季GDP增长3.1%，前值为增长3.0%

* 上周初请失业金人数增幅多于预期

* 麦当劳上涨，此前券商上调评级

* 道琼工业指数收高0.18%，标普500指数收高0.12%，纳斯达克指数基本持平

路透纽约9月28日 - 美国股市周四收盘小涨，标普500指数创纪录收盘新高，因麦当劳和医保股股价走高，投资者仍希望特朗普总统能够在税改方面取得进展。

全球最大快餐连锁店麦当劳股价涨2.23%，创逾两个月来的最大单日百分比涨幅，此前Longbow Research将该股评级上调至“买入”。

金融股升0.12%，罗素2000指数涨0.27%，因预计小型公司将受益于税改计划，该类股盘初下跌后转升。

但涨幅受限，因股市处于纪录高位，股价已经很高。标普指数成份股预期市盈率为17.9倍，长期平均水平为15.1倍，罗素2000成份股预期市盈率为26.3倍，平均水平为21.3倍。

“看似市场不想在此点位逢高出货，而是希望逢低买进，”Robert W.Baird机构销售交易董事总经理Michael Antonelli称。

美国财长努钦称，特朗普提出的将企业税税率降至20%“没有协商余地”。

税改计划提出给大多数美国人减税，但也招致了税改更加有利于企业和富人的批评，并可能增加数以万亿计美元的赤字。

商务部的报告显示，第二季经济增速略好于前值，但第三季的经济增长可能放缓，因哈维和伊尔玛飓风导致经济活动临时受扰，劳工部称，风暴还推高了上周初请失业金人数。

“人们在等着看到经济是否真的在加速增长，如果他们期望经济实现实质性加速增长，他们需要等待很长时间，”Wells Fargo Investment Institute高级全球股市策略师Scott Wren称。

道琼工业指数收高40.49点，或0.18%，至22,381.20点；标准普尔500指数收高3.02点，或0.12%，至2,510.06点；纳斯达克指数微升0.19点，至6,453.45点。

医保股在标普各类股中领涨，涨幅达0.33%。

AbbVie给标普指数带来的提振最大，该股升4.97%，此前公司发布了与安进之间有关知识产权方面诉讼的全球解决方案。

雅培(Abbott Laboratories)升2.86%，此前美国食品药物管理局(FDA)批准了该公司的血糖监控装置，美国反托拉斯监管机构还有条件批准该公司收购Alere，条件是出售两家医疗照护(POC)测试业务。

纽约证交所涨跌股家数比为1.47:1，纳斯达克市场为1.35:1。

美国各证交所共计有约58.5亿股成交，过去20日的日平均成交量为62.6亿股。(完) (编译 刘静；审校 李军)