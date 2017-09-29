美国股市：标普500和纳斯达克指数再创历史新高，受科技股提振

* 标普和道指连续第八个季度上扬

* 泰森食品在标普成份股中涨幅最大，受乐观财测提振

* 道指收高0.11%，标普500指数收高0.37%，纳斯达克指数收高0.66%

路透9月29日 - 美国股市周五收盘标普500和纳斯达克指数均创纪录新高，受助于科技股上涨，本季度，三大指数均稳固上扬。

科技股在标普各类股中表现最佳，升0.75%，为连续第四日上涨，在本周稍早遭到沽售后反弹。

标普500和纳斯达克指数连续第三日创收盘纪录新高，指标标普指数连续第六个月上涨。

“这是整月和整个季度的总结，市场交易淡静，”LPL Financial高级市场策略师Ryan Detrick称。

“这是历史上波动最小的9月之一，基本上是沉闷交易的延续，走势偏于上行。”

9月，道指升2.1%，标普涨1.9%，纳斯达克涨1.05%。

Facebook涨1.23%，给纳斯达克和标普上行带来最大提振。

金融股一度得到提振，触及盘中高位，此前有报道称，特朗普总统与前美国联邦储备理事会(FED/美联储)理事瓦尔许就可能提名其为美联储主席进行了讨论。金融股升0.34%。

特朗普晚些时候称，为寻找美联储新主席人选，他已经进行了四场会晤，将在两三周内作出决定。

本周大部分时间，市场受到年底前再升息一次，以及特朗普减税计划预期升温主导。

周五发布的数据显示，8月消费者支出几无增长，但数据未影响12月再升息预期。

另外一份报告显示，评估工厂活动的9月芝加哥采购经理人指数好于预期。

道琼工业指数收高23.89点，或0.11%，至22,405.09点；标准普尔500指数收高9.30点，或0.37%，至2,519.36点；纳斯达克指数升42.508点，或0.66%，至6,495.959点。

标普和道指连续第八个季度上涨，纳斯达克指数连续第五个季度上涨。第三季，标普500指数升4%，道琼工业指数大涨4.9%，纳斯达克指数劲升5.8%。

肉类加工商泰森食品跳涨7.64%，此前公司上调了全年利润预估。该股在标普成份股中涨幅最大。

纽约证交所涨跌股家数比为1.50:1，纳斯达克市场为1.35:1。

美国各证交所共计有约60.1亿股成交，过去20日的日平均成交量为62.5亿股。(完) (编译 刘静；审校 母红)