美国股市：主要股指连续第二日创新高，汽车股和航空股跳升

* 通用汽车和福特在公布强劲的9月销情后上扬

* 道指收高0.37%，标普500指数升0.22%，纳斯达克指数收高0.23%

路透纽约10月3日 - 美国股市周二收涨，三大股指以及罗素2000指数连续第二日创收盘新纪录，9月汽车销售数据强劲，带动汽车制造商股价上扬，航空类股也走高。

主要车厂9月在美国的新车销售均增加，因美国受飓风吹袭地区的消费者急于更换因洪灾损毁的汽车。

通用汽车升3.1%，触及纪录盘中高位，福特升2.1%。

航空股上涨，在标普500指数类股中涨幅最大。达美航空(Delta Air Line)劲升6.6%，也是标普500指数百分比升幅最大的成份股，此前该公司公布，9月“货物吨英里”度量按年增加9.4%。

联合大陆控股(United Continental Holdings)升6.1%，标普1500航空股指数劲升5.5%。

该消息是经济成长的最新证明。包括周一发布的制造业数据等迹象已帮助带动市场在近期连创新高，提振了包括原材料股和工业股等经济敏感个股。

“我们看到资金正投入经济敏感个股，这显示投资人信服一些有利的经济数据。”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig表示。

同时投资人也将诸如朝美紧张关系等部分近期担忧放在了一边，他表示。

标普工业股指数升0.5%，今日涨幅也居前。

道琼工业指数涨84.07点，或0.37%，至22,641.67点；标准普尔500指数升5.46点，或0.22%，至2,534.58点；纳斯达克指数涨15点，或0.23%，至6,531.71点。

三大股指和罗素2000小盘股指数都创下纪录收盘新高，后者近期是受到对税改前景的乐观情绪带动。

投资人也在关注即将开始的财报季，以帮助判断高股价是否有理有据。

根据汤森路透研究，标普500指数成份股企业第三季盈利预计将按年增加5.5%，第二季增幅达到12.3%，高于预期。

美国第二大房屋建筑商Lennar Corp跳升4.8%，此前该公司公布的季度盈利高于预期。

TravelCenters of America大涨8.4%，此前巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)收购了TravelCenters竞争对手Pilot Flying J. 38.6%股权。

纽约证交所涨跌股家数比为1.30:1，纳斯达克市场为1.20:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计有约59亿股成交，过去20日的日平均成交量为63亿股。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)