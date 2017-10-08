重温稿-美国股市：标普500指数终结连创纪录升势下跌，因就业数据和制药股走低

* 纳斯达克指数连续第六日创纪录最高收盘点位

* CBOE波动指数大幅上涨，前一交易日创纪录低位

* 好市多给标普带来的拖累最大，此前公司报告毛利润下降

* 道琼工业指数跌0.01%，标准普尔500指数挫0.11%，纳斯达克指数涨0.07%

路透纽约10月6日 - 美国股市标普500指数周五收盘小跌，终结了六日连创纪录新高走势，因美国非农就业岗位七年来首降，打击了市场人气；制药股下跌，因担心来自亚马逊的竞争。

但纳斯达克指数连续第九日上涨，并连续第六日创纪录最高收盘点位，略逊于2月时连续七日创纪录新高。

沃博联和CVS Health下跌，给标普500指数带来的拖累较大，此前CNBC报导称，亚马逊接近于决定出售处方药。沃博联股价下跌4.9%，CVS下跌4.9%，亚马逊股价升0.9%。

倍受关注的美国劳工部就业报告显示，9月非农就业岗位减少3.3万个，因飓风哈维和伊尔玛让流离失所的工人暂时失业，并推迟了招聘活动。报告中的亮点是薪资增幅大于预期。

“美国股市一直具有韧性是了不起的一件事，没有消息或者是坏消息也上涨，所以在大部分人认为这份报告最多是一份有好有坏的报告时上涨也不足为奇，而实际上市场的反应是有道理的，”Longbow Asset Management首席执行长Jake Dollarhide称。

“在这个没有逻辑的市场里，这个走势是符合逻辑的。”

道琼工业指数收跌1.72点，或0.01%，至22,773.67点；标准普尔500指数挫2.74点，或0.11%，至2,549.33点；纳斯达克指数收涨4.82点，或0.07%，至6,590.18点。

指标指数在六日连创纪录最高收盘点位后小幅下跌，这是1997年以来的最长连创纪录高位升势。

CBOE波动指数大幅上涨，前一交易日创纪录低位。

本周，道指上涨1.6%，标普500指数升1.2%，纳斯达克指数涨1.45%。

有关朝鲜准备试射远程导弹的报导增添了忧虑。

标普能源股指数下跌0.8%，因油价 走低，受一波获利回吐和供应过剩忧虑重回市场打击。

仓储连锁零售商好市多(Costco Wholesale)股价急挫6%，此前公司报告毛利润下降。该股给标普和纳斯达克指数带来的拖累最大。

纽约证交所跌涨股家数比为1.74:1，纳斯达克市场为1.11:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计有约57亿股成交，过去20日的日平均成交量为62亿股。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)