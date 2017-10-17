美国股市：道指刺穿23,000点大关，但收盘略低于该点位

* 联合健康上涨，扶助道指创新高

* 参议院医保议案提振保险商和医院类股

* 高盛发布第三季业绩后下跌

* IBM盘后公布业绩后股价大涨

* 道琼工业指数收升0.18%，标普500指数收升0.1%，纳斯达克指数收跌0.01%

路透纽约10月17日 - 美国股市周二收盘多数上涨，道指盘中一度历史上首次升穿23,000点大关，受联合健康和强生业绩强劲驱动，但收盘略低于该点位。

道琼工业指数本月一路稳步上涨，迄今已经涨2.6%，势将录得连续第七个月月线涨幅。该指数今年之前已经有三次升穿类似的千点大关。

但道指近期在23,000点之上维持走势可能会遇到困难，Boston Private Wealth首席市场策略师Robert Pavlik称。

“我的观点是道指可能先回落，然后维持在该点位之上，可能需要几天或者几周时间，”他表示。

“现在，你在应对业绩期，事实上，市场在业绩期到来前一直上涨，”Pavlik称。

美国最大医疗保险商联合健康股价触及盘中历史新高，收盘涨5.5%，此前公司报告的净利好于预期，还上调了全年获利预估。

强生股价涨3.4%，公司也发布好于预期的业绩报告，并上调了预估，引领标普医保类股升1.3%。

道琼工业指数收涨40.48点，或0.18%，至22,997.44点，盘中高见23,002.20点。

标准普尔500指数收升1.72点，或0.07%，至2,559.36点；纳斯达克指数下挫0.35点，或0.01%，至6,623.66点。

国际商业机器(IBM)公司盘后公布季度营收轻松超过分析师预期，盘后股价大涨3%至151美元。

一些医保股和美国医院运营商股价受到提振，受助于美国参议院两党达成奥巴马医保计划稳定协议的消息。Anthem升1.9%，Tenet Healthcare大涨5.3%。

金融股对标普500指数的拖累最大，高盛下跌2.6%，尽管该行获利胜预期，且债券交易业务降幅小于预期。

Netflix下滑1.6%，在盘中触及纪录高位，因最近一季更多订户签订公司的原创内容。

纽约证交所跌涨股家数比为1.37:1，纳斯达克市场跌涨股家数比为1.72:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计有约55亿股成交，过去20日日平均成交量为59亿股。(完) (编译 刘静/利棣儿；审校 李军)