美国股市：下跌，受美债收益率走高和业绩疲软打压

* 标普11大类股均下跌

* 美国电话电报公司和波音发布业绩后急挫

* 标普和道指录得9月5日以来最大单日百分比跌幅

* 道琼工业指数收挫0.48%，标普500指数收挫0.47%，纳斯达克指数收跌0.52%

路透纽约10月25日 - 美国股市周三收盘下跌，道指和标普500指数遭遇七周来最惨的一天，因一批企业发布令人失望的季度业绩，及公债收益率上涨。

美国指标10年期公债收益率触及七个月高位的2.475%，受经济数据和特朗普政府提出的税改计划取得进展的乐观情绪，以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席提名预期驱动。

随着美债收益率回落，美股缩减跌幅，此前特朗普总统在接受Fox Business采访时称，仍考虑让现任主席叶伦留任。10年期美债价格下跌9/32，收益率报2.4371%。

“可能市场从叶伦仍可能留任中得到一些安慰，”U.S. Bank Private Wealth Management高级董事总经理Mike Beale称。

“市场可能认为，也许其中的一位鹰派人物--泰勒或者瓦尔许，不再有可能被提名了。”

偏低的利率水平驱动了美股长达八年的牛市，投资者进入股市，因相比较而言，其它收益率偏低的资产工具被认为没有吸引力。

截至目前季报仍基本利好，标普500指数成份股发布业绩的165家公司中，有72.1%的公司业绩好于预期，追平了过去四个季度的平均水平。

但随着美股指数连创新高，投资者更加仔细地审核业绩，以发现它们是否能为高昂的股价提供理据。

打击市场情绪的因素还有：特朗普总统和美国众议院负责税务事务的议员周三为变更401(k)退休储蓄计划重开了大门，而就在前几日特朗普总统看似排除了采取这种做法的可能性。

美国第二大无线运营商美国电话电报公司(AT&T)发布低于预期的业绩后股价急挫3.9%， 拖累其它电信股威瑞森通讯(Verizon Communications)和CenturyLink走低。

波音下跌2.8%，因投资者对季度业绩中披露为处于困境的KC-46空中加油机项目支付3.29亿美元感到意外。

道琼工业指数收挫112.30点，或0.48%，至23,329.46点；标准普尔500指数收跌11.98点，或0.47%，至2,557.15点；纳斯达克指数收跌34.54点，或0.52%，至6,563.89点。

各类股均遭到抛售，标普11大类股全部收跌。

芯片制造商超微半导体(AMD)急挫13.5%，此前公司警告因竞争压力，预计第四季营收较第三季下降。

墨西哥卷饼连锁店Chipotle急挫14.6%，因发布令人失望的营收和盈利，给公司今年一系列负面消息再添一笔。

纽约证交所跌涨股家数比为2.96:1，纳斯达克市场为2.07:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计有约73亿股成交，过去20日日平均成交量为59.1亿股。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)